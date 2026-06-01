Como era de esperarse el Presidente de la República José Antonio Kast realizó varios anuncios en materias deportivas durante su primera Cuenta Pública Presidencial 2026 en el Congreso de Valparaíso.

En su discurso, el mandatario se refirió a la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas asegurando que esta “marca un antes y un después para el fútbol chileno. Con esta normativa, fortalecemos la transparencia, la fiscalización y la probidad en la gestión de los clubes, terminando con prácticas que han afectado la credibilidad de la actividad, como la multipropiedad, los conflictos de interés y la opacidad en la propiedad de las instituciones”.

¿Estadio para Universidad de Chile?

El Jefe de Estado también abordó la posible construcción de infraestructura deportiva bajo su mandato, lo que guarda estrecha relación con la posibilidad de que se concrete durante mandato, la construcción del anhelado estadio para Universidad de Chile.

Existen terrenos estatales que podrían facilitar el desarrollo del proyecto.

Respecto a ese punto, y sin nombrar directamente a la institución azul, el Presidente Kast fue enfático: “Estableceremos una mesa de trabajo para impulsar un plan de recintos deportivos…contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener un espacio propio para desarrollar sus actividades”.

“¿Cómo puede contribuir el Estado al impulso de la infraestructura deportiva, cultural y tecnológica en el país? Convirtiéndose en un articulador de estas grandes iniciativas y comprometiendo la acción ágil y decisiva del Estado en su ámbito de responsabilidad. Destrabar la burocracia no solo sirve para el desarrollo económico, sino también para potenciar la innovación social, educativa, deportiva y cultural”, cerró.

Publicidad