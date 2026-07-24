Felipe Mora se aleja de Universidad de Chile: tiene nuevo club en el mercado de fichajes

El delantero nacional seguirá su carrera en la Liga MX. A sus 32 años, posterga su regreso a Universidad de Chile.

Universidad de Chile tendrá que continuar su espera por el retorno de Felipe Mora. Es que en este mercado de fichajes, el goleador se inclinó por cambiar de país y encontró un nuevo rumbo.

¿Qué pasó? Según información confirmada por BOLAVIP Chile, será nuevo jugador del Atlético San Luis. El oriundo de La Florida deja oficialmente las filas del Portland Timbers de la MLS para desembarcar en la Liga MX.

Tras despedirse del elenco estadounidense, el atacante de 32 años emigrará con un contrato que lo vincula hasta fines de 2027. Cabe consignar que no es la primera vez que pisa tierras aztecas.

El delantero, con pasos por la Selección Chilena, ya defendió los colores de Cruz Azul y Pumas UNAM. En 105 partidos disputados en tales clubes, alcanzó una totalidad de 33 goles y no se coronó campeón.

En la reciente temporada, el ariete lleva 12 encuentros con la camiseta de Portland Timbers. En dichos enfrentamientos, logró convertir dos tantos y no entregó asistencias.

Felipe Mora no jugará en Universidad de Chile: será refuerzo de Atlético San Luis. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile estira la espera

Una nueva aventura para Felipe Mora, que pospone una vez más su vuelta a Universidad de Chile. A pesar de que se habló sobre un posible regreso para fines de esta campaña, ello quedó descartado.

Por el momento, no hay espacio en una ofensiva copada de nombres, pero que ha carecido de regularidad. Las lesiones han opacado a piezas como Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, relegando la responsabilidad en Eduardo Vargas.