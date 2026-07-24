Diego Cofré será el juvenil que destacará en la nómina de Universidad de Chile para enfrentar a Audax Italiano.

Universidad de Chile tendrá novedades para su visita a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera. Una de ellas, vendrá directamente desde la cantera: una promesa dirá presente por primera vez.

Luego de que fuera adelantado por Fernando Gago en conferencia de prensa, BOLAVIP Chile lo ratificó: un delantero de 18 años sorprenderá en la nómina contra el elenco itálico.

Ese es el caso de Diego Cofré, que durante la semana estuvo en los entrenamientos del plantel adulto. Llegó al club a principios de 2026 tras haber debutado en el profesionalismo.

Luego de realizar su estreno con Deportes Melipilla, el atacante dejó la Segunda División y arribó al Centro Deportivo Azul. Ha destacado por su capacidad goleadora en las series inferiores.

De esta manera, Universidad de Chile mantendrá la sangre nueva en su convocatoria, ya que Elías Rojas estará largo tiempo fuera de las canchas. Se estiman entre cuatro a seis meses de recuperación por una lesión meniscal.

Diego Cofré será citado en Universidad de Chile. (Foto: Universidad de Chile)

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Cabe consignar que el DT universitario reveló que tanto Eduardo Vargas como Charles Aránguiz estarán disponibles para ser considerados. Por contraparte, Matías Zaldivia aún no está al 100%.

Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano este domingo 26 de julio por la Liga de Primera. Tal encuentro se disputará desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.