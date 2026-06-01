El lateral izquierdo se mantendrá hasta el 30 de junio en el cuadro azul. Luego, tendrá que buscar un nuevo rumbo.

Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil se inclinó por no alargar la estadía de Felipe Salomoni para el segundo semestre.

Luego de arribar a préstamo hasta el 30 de junio desde Guaraní, el cuadro azul tuvo la opción de extender la cesión hasta este 31 de mayo. Sin embargo, ello no ocurrió según lo recabado por BOLAVIP Chile.

De esta manera, el carrilero deberá buscar un nuevo horizonte en su carrera. Ya cuenta con sondeos desde Paraguay, Argentina y México para seguir ejerciendo su labor en la actividad.

Si bien Felipe Salomoni comenzó siendo considerado por Gustavo Álvarez tras su llegada, el zurdo perdió protagonismo con Francisco Meneghini y lo mismo sucedió con Fernando Gago.

A su vez, el regreso de Marcelo Morales y la irrupción de Diego Vargas lo desplazaron en la convocatoria. Incluso, en 2026 quedó reiteradas veces fuera de la lista de citados.

Felipe Salomoni no seguirá en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Felipe Salomoni le dice adiós a Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 10 encuentros con el elenco universitario. En ellos, no logró anotar goles, pero sí aportó con una asistencia.

Con esto, Universidad de Chile liberará un cupo para futbolistas foráneos en el siguiente libro de pases. ¿Lo reemplazará otra pieza internacional? La gerencia deportiva tendrá que resolverlo.

En resumen:

Universidad de Chile decidió no extender el préstamo del lateral Felipe Salomoni para el segundo semestre.

decidió no extender el préstamo del lateral para el segundo semestre. El contrato de Felipe Salomoni con el club universitario expira este 30 de junio .

con el club universitario expira este . Durante la campaña 2026, Felipe Salomoni disputó 10 partidos y aportó una asistencia.