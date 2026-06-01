Reconocido periodista barre el piso con Juan Martín Lucero en la U: “Es la gran estafa de este 2026”

El periodista y panelista de Balong, Rodrigo Valdés, no se lo manda a decir con nadie a Juan Martín Lucero en la U.

Juan Martín Lucero tuvo un partido para el olvido el sábado pasado ante Deportes Concepción, donde Universidad de Chile derrotó al conjunto sureño por 2-1 y el delantero argentino ingresó en el segundo tiempo.

El ex jugador de Fortaleza de Brasil se mostró activo dentro del campo de juego, pero excesivamente errático en la toma de decisiones y cada vez que la tocaba comenzaba un murmullo en el Estadio Nacional.

El que analizó el mal ingreso del argentino ante el conjunto Lila fue Rodrigo Valdés, periodista de Balong quien no se lo mandó a decir con nadie a Lucero: “Con la situación de la U tiene dos grandes estafas; una fuera de la cancha y la otra es Lucero. Es la gran estafa de este 2026”, dijo en duros términos.

Mal partido de Lucero ante Concepción. | Foto: Photosport

“Lo de Lucero es impresentable. Mete un cabezazo por partido y no es capaz de achuntarle al marco, van todas a las manos del arquero. No dio y le deberían buscar una salida. Ya no fue”, complementó.

Lo cierto es que la estadía de Juan Martín Lucero en la U no ha sido nada tranquila y genera resistencia en el hincha de Universidad de Chile: apenas dos goles en 14 partidos disputados entre Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

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Ahora, el delantero argentino tendrá una nueva oportunidad para demostrarle a Fernando Gago que puede ser opción: el domingo la U se mide con Audax Italiano en el Estadio Nacional por la Copa de la Liga.

En síntesis

Juan Martín Lucero fue calificado como una estafa del 2026 por el periodista Rodrigo Valdés.

El delantero argentino registra apenas dos goles en 14 partidos oficiales con Universidad de Chile.

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