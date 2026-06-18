“Es tan intrascendente que…”: el jugador más criticado de la U tras el primer tiempo ante O’Higgins

Pese a la ventaja azul en el Estadio Nacional, un futbolista se transformó rápidamente en foco de comentarios entre los hinchas durante el partido.

Universidad de Chile está derrotando por 1 a 0 a O’Higgins en el Estadio Nacional, en un compromiso pendiente correspondiente a la fecha 13 que marcará el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Los azules llegaron a este encuentro con la obligación de sumar tres puntos importantes para escalar posiciones en la tabla y acercarse nuevamente a los puestos de avanzada del campeonato.

El Romántico Viajero logró abrir el marcador a los 36 minutos gracias a un golazo del venezolano Bianneider Tamayo, quien sorprendió con un potente remate y desató la celebración en el recinto deportivo de Ñuñoa.

Israel Poblete es blanco de críticas de los hinchas de la U

Sin embargo, pese al favorable resultado parcial, el desarrollo del encuentro y algunos rendimientos individuales comenzaron a generar comentarios entre los hinchas bullangueros en redes sociales.

Uno de los principales apuntados durante el primer tiempo fue Israel Poblete, quien recibió una serie de críticas por parte de fanáticos azules debido a su desempeño en el mediocampo.

“Un estorbo”, “Intrascendente” y “No aporta lo que se supone tiene que aportar”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en X (Ex Twitter).

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El rendimiento de Poblete no termina de convencer al hincha de la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Habrá que esperar qué ocurre en el complemento para ver si el volante logra cambiar la imagen mostrada durante los primeros 45 minutos o si las críticas continúan pese a la ventaja parcial de la U.

Algunos comentarios en contra de Israel Poblete:

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