Fernando Gago desmiente la noticia que preocupaba a la Universidad de Chile: “No tiene ninguna lesión”

Universidad de Chile hoy volvía a ver acción dentro de la Liga de Primera en su duelo ante Audax Italiano, en el que conjunto ‘Laico’ busca sumar los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones del fútbol chileno.

En la previa a este duelo, el entrenador azul Fernando Gago conversó con TNT Sports y fue consultado sobre la ausencia del hoy único refuerzo azul, Gonzalo Reyna, en la que descartó por completo que haya sido por una lesión.

“Está entrenando normalmente, está ajustando niveles de carga, venía con un entrenamiento solo, que no es lo mismo que entrenar con todo el plantel. No lo ví todavía bien físicamente para jugar este partido y estar convocado”, partió comentando Gago.

Agregando a esto, el DT argentino comentó en que espera por una semana más de aclimatación con sus compañeros para Reyna, en la que confirma que en la semana que viene, el jugado recibirá una carga en sus trabajos para poder ser opción en la proxima fecha.

Gago descartó una lesión de Reyna | Foto: Photosport

“Decidí que hoy entrene y siga entrenando, que mañana descanse y el martes empezará a entrenar con nosotros, si con una carga alta de trabajo, donde esté preparado y de la mejor forma posible para jugar su primer partido” ,remarca.

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Concluyendo, Gago reconfirma en que Gonzalo Reyna no tiene ninguna lesión, echando por tierra la teoría en la que el jugador argentino no haya sido considerado hoy por un problema físico y espera que en la próxima fecha pueda tener su debut.

“A mí me corresponde hablar cuando el jugador está entrenando conmigo, como el caso de Gonzalo, que Gonzalo no tiene ninguna lesión, viene entrenando con nosotros y el martes va estar disponible con nosotros”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano buscando sumar puntos en la tabla.

enfrenta a Audax Italiano buscando sumar puntos en la tabla. El DT Fernando Gago descartó cualquier tipo de lesión del refuerzo Gonzalo Reyna.

descartó cualquier tipo de lesión del refuerzo Gonzalo Reyna. Gonzalo Reyna no fue convocado por falta de acondicionamiento físico tras sumar pocos entrenamientos.