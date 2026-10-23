Adiós Cecilia Pérez: U. de Chile ya tiene fecha para el cambio de directorio de Azul Azul

Tras la solicitud del liquidador Eduardo Godoy, el proceso arrancará este 26 de octubre y todo indica que concluirá el 16 de noviembre.

Universidad de Chile se alista para modificaciones en su cúpula institucional, específicamente en el directorio de Azul Azul: ya hay fecha tentativa para el inminente adiós de Cecilia Pérez.

Tras la solicitud del liquidador Eduardo Godoy, el conjunto estudiantil prepara cambios en la administración de su concesionaria. Según informa El Deportivo de La Tercera, todo comenzará este 26 de octubre.

En dicha jornada, iniciarán las obras sobre el nuevo proceso. Si bien no hay mayor certeza sobre quiénes arribarán a los cargos que quedarán vacantes, lo cierto es que sus actuales rostros tendrán que decir adiós.

“Ese día, a partir de las 13 horas, el directorio se reunirá para fijar la fecha de la junta extraordinaria de accionistas que removerá a las actuales autoridades“, señaló el medio citado.

“Desde Azul Azul afirman que lo más probable es que la Junta de Accionistas quede programada para el último día del plazo, es decir, el lunes 16 de noviembre“, agregó.

Cecilia Pérez saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile tendrá nuevo directorio

Cabe consignar que según indicó Eduardo Godoy, el nuevo propietario del mayor paquete accionario de Azul Azul debiese llegar a La Cisterna a fines de marzo o comienzos de abril de 2027.

De esta manera, Universidad de Chile intentará dejar atrás sus polémicas, surgidas luego del escándalo legal de Sartor. Este último provocó la prisión preventiva de Michael Clark.