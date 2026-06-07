Un ambiente de profunda tensión se tomó la sala de prensa del Estadio Nacional. Luego de consumarse el empate 2-2 ante Audax Italiano que dejó a Universidad de Chile matemáticamente eliminada de la Copa de la Liga,

El director técnico de los azules, Fernando Gago, alzó la voz en conferencia de prensa luego del empate 2-2 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional que significó la eliminación de los azules de la Copa de La Liga.

Fiel a su libreto, el estratega argentino volvió a rehuir tajantemente de la palabra “fracaso”, apuntó a la ansiedad de sus dirigidos, destapó un duro conflicto por faltas de respeto con el cuerpo arbitral y entregó luces del mercado de pases que se avecina.

Al ser consultado de entrada por el balance de quedar terceros en un grupo de cuatro equipos, Gago apuntó a factores psicológicos y al marcador del partido paralelo en La Serena.

“Por momentos no jugamos como pretendemos. Había algo ajeno a nosotros en otro campo donde ya sabíamos el resultado, y eso implicó una cierta ansiedad de querer saltar las construcciones y el juego por el apresuramiento de querer ganar”, explicó el DT.

Sin embargo, el momento más tenso de la ronda de preguntas llegó cuando se le interpeló directamente sobre si esta eliminación configuraba un fracaso institucional. El adiestrador laico esquivó el término con frialdad: “A ver, esto es una competencia. Una competencia donde todos queremos lograr algo… hay que seguir intentándolo”.

Fernando Gago otra vez eludió la palabra “fracaso”

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Gago encendió el ventilador: Acusó insultos del cuarto árbitro y el guardalíneas

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la extensa discusión que el argentino mantuvo con los jueces una vez terminado el compromiso. Lejos de esconder el hecho, Gago denunció públicamente una grave falta de respeto en contra suya y del plantel.

“No suelo hablar del arbitraje, pero sí entiendo que hay conceptos de fútbol que se merecen tener respeto y la forma de hablar. El ‘lineman’ (guardalíneas) que está ahí me faltó el respeto, y no comparto que esa sea la forma, porque si yo lo hago me expulsan”, disparó con evidente indignación.

“Le comuniqué al cuarto árbitro que lo iba a decir en la prensa. La falta de respeto ni a los futbolistas, ni al entrenador, ni a nadie”, complementó de forma tajante.