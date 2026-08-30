Fernando Gago expone las falencias de Universidad de Chile: “Dos errores muy graves”

El DT argentino reveló las deficiencias de su equipo contra Universidad de Concepción. La escuadra azul cayó en el sur.

Universidad de Chile fue superada 2-1 por Universidad de Concepción en la fecha 21 de la Liga de Primera. El conjunto de La Cisterna no pudo en su visita a su símil penquista y decepcionó.

Ello fue abordado por Fernando Gago, que en conversación con TNT Sports expuso las falencias de su equipo. La escuadra azul estaba 2-0 abajo antes del descanso de entretiempo.

La falta penal de Bianneider Tamayo a los 4′ de juego le costó caro al club de la Región Metropolitana. Su aventura en el sur del país fue demoledora y su entrenador lo reconoció.

“En el partido cometimos dos errores muy graves, los dos goles de ellos fueron dos errores nuestros“, comenzó señalando el estratega.

Luego, agregó: “A partir de eso se nos hizo cuesta arriba y después empezamos a tener el control del partido. La cancha sabíamos que era esto e intentamos jugar igual (…) Nos costó el partido de hoy“.

Fernando Gago expuso los problemas de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sufre en la tabla de posiciones

Con el resultado obtenido en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el elenco de Fernando Gago se mantiene en la segunda ubicación de la clasificatoria. Tiene 36 puntos y el líder, Colo Colo, acumula 49.

Si el cuadro de Macul vence a Audax Italiano este domingo 30 de agosto a las 17:30 horas, la distancia se estirará a 16 unidades. Un complejo panorama para Universidad de Chile.