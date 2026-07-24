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Fernando Gago impacta con esta decisión en Universidad de Chile: “Ustedes no lo saben”

El DT argentino aseguró que citará por primera vez a un juvenil de Universidad de Chile. Será contra Audax Italiano.

Fernando Gago impacta en Universidad de Chile.
© PhotosportFernando Gago impacta en Universidad de Chile.

Universidad de Chile se alista para visitar a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera. El cuadro estudiantil volverá a la acción y tendrá que ganar para seguir luchando por el título.

Y en dicho encuentro, habrá una sorpresa de Fernando Gago. ¿Qué pasó? En conferencia de prensa, el DT abordó la lesión de Elías Rojas y aseguró que este será reemplazado por un jugador de casa.

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Sin embargo, no quiso revelar su nombre. Lo cierto es que será un sueño para él: nunca antes ha sido citado con este cuerpo técnico. El entrenador se inclinó por mantener el misterio sobre su decisión.

También hay chicos del club y mañana (domingo) va a ir convocado un chico del club, que ustedes todavía no lo saben“, comenzó señalando sobre el enfrentamiento en La Florida.

Luego, sobre el juvenil incógnito de Universidad de Chile, agregó: “No ha tenido participación conmigo, eso es lo lindo del proceso. Es un chico que va a ir convocado por primera vez, así que cuídenmelo“.

Elías Rojas será reemplazado por otro juvenil en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Elías Rojas será reemplazado por otro juvenil en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile analiza sustituir a una figura

A su vez, Fernando Gago se refirió al posible cuarto cupo para incorporar futbolistas debido a la lesión meniscal de Elías Rojas. Por el momento, no hay una determinación fija.

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“Veremos las opciones que están disponibles (…) Ver qué jugador sumar, porque Elías tiene 2 meses y medio, tres de lesión. Por ahí traer un jugador por dos meses no es necesario si no es una prioridad“, reflexionó.

Martín Aliaga
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