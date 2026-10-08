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Fernando Gago juega al misterio por la situación de Charles Aránguiz en la U. de Chile: preocupación total

El estratega de la Universidad de Chile, Fernando Gago jugó al misterio con la situación de Charles Aránguiz.

Fernando Gago dejó este mensaje por Charles Aránguiz
© PhotosportFernando Gago dejó este mensaje por Charles Aránguiz

Universidad de Chile recibió un tremendo baldazo de agua fría en lo que fue su duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-0 ante Deportes Antofagata en el norte del país.

Esta situación sin duda que genera mucha preocupación en el equipo de Fernando Gago, quien queda en un escenario más que complicado en esta recta final del año, en la que tienen la Copa Chile como un importante objetivo.

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Pero no solo este resultado ante los ‘Pumas’ es el que genera preocupación en la Universidad de Chile, ya que también pone atención por la situación puntual que vive el volante y capitán, Charles Aránguiz.

Sobre esta situación, el estratega Fernando Gago explicó en conversación con TNT Sports de la ausencia de ‘Príncipe’ en este partido ante Deportes Antofagasta, en la que fue claro al indicar que no estaba apto.

Aránguiz no estuvo ante Antofagasta | Foto: Photosport

Aránguiz no estuvo ante Antofagasta | Foto: Photosport

“No estaba al 100% de sus condiciones”, declaró el entrenador de la Universidad de Chile.

Finalizando, Gago jugó al misterio sobre la posibilidad de que Charles Aránguiz pueda reaparecer en la vuelta de la Universidad de Chile en la Liga de Primera, en la que el DT espera que pueda estar al 100% ante Ñublense de Chillán.

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Lo hablamos con él. Va a llegar lo mejor posible para el lunes. Creo que sí. Ahora de acá hasta el lunes hay mucho tiempo, pero debería estar disponible”, cerró.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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