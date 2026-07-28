Figura de Universidad de Chile asume una dura lucha con Gonzalo Reyna: “Es muy bueno”

Maximiliano Guerrero abordó el mano a mano que tendrá contra el refuerzo de Universidad de Chile. Juegan por el mismo sector.

Universidad de Chile solo tiene una incorporación en el mercado de fichajes. Ese es el caso de Gonzalo Reyna, que ya fue presentando como flamante jugador del conjunto estudiantil.

Y en las primeras semanas con la camiseta azul, ha llamado la atención de sus propios compañeros. El atacante fue 19 años fue alabado por Maximiliano Guerrero en conferencia de prensa.

A pesar de que será su principal competencia por el sector derecho, el oriundo de La Serena respaldó el arribo del ariete proveniente de Racing Club. Aún no realiza su debut en el elenco universitario.

“Para mí es una motivación extra. Es un gran jugador, lo ha demostrado en los entrenamientos, donde técnicamente es muy bueno. Me sirve para seguir creciendo, es una gran competencia le deseo lo mejor y que venga sumar”, lanzó.

Sobre la misma línea, el delantero titular de Universidad de Chile agregó: “Siempre hay cosas por mejorar, como el duelo uno contra uno, que es el fuerte de (Gonzalo) Reyna. Es muy bueno”.

Maximiliano Guerrero batallará contra Gonzalo Reyna en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Una dura competencia en Universidad de Chile

Finalmente, Maximiliano Guerrero abordó su lucha contra el refuerzo laico. Tendrán que entregar sudor y lágrimas para conseguir la estelaridad con el cuerpo técnico de Fernando Gago.

“Cada uno tiene lo suyo, pero el profe decide quién esté mejor, pero hay que estar preparado para sumar al equipo“, cerró.