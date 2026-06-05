El joven delantero quiere representar al país a nivel adulto. Ya ha sido convocado a las categorías inferiores.

Llegar a la Selección Chilena es la ilusión de cada futbolista nacido en este territorio, lo que fue confirmado por una figura de Universidad de Chile: ese es el caso de Ignacio Vásquez.

El joven delantero no ocultó su deseo de concretar su mayor anhelo. Si bien ha sido convocado en categorías inferiores, se esfuerza en el día a día para un nuevo llamado al combinado adulto.

Sin embargo, sabe que ello ocurrirá si logra brillar en su club. Por el momento, se mantiene en el equipo titular del conjunto estudiantil al superar las expectativas. Se ganó la camiseta.

“Trato de enfocarme en el presente siempre, obviamente, no te puedo negar que mi sueño siempre va a ser representar a mi país, a la selección adulta, pero tengo cosas por mejorar y tengo un margen para hacerlo”, lanzó a ESPN Chile.

Luego, agregó: “Ojalá en un futuro poder hacerlo en la selección y también en Europa, ojalá jugar en España o en Inglaterra. Creo que si me esfuerzo y logro mejorar las cosas que me faltan, puedo hacerlo”.

Ignacio Vásquez quiere pasar de Universidad de Chile a La Roja. (Imagen: Photosport)

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Ignacio Vásquez se ilusiona con un título en Universidad de Chile

A su vez, el habilidoso atacante se manifestó acerca de la lucha por una nueva corona en el cuadro universitario. No le entrega importancia a la distancia con los líderes: no está muerto quien pelea.

“Queremos poder agarrar una racha de partidos y empezar a ilusionarnos con el campeonato, porque queda mucho de torneo“, cerró sobre la actualidad de Universidad de Chile.

En resumen:

El delantero Ignacio Vásquez manifestó su deseo de representar a la selección chilena adulta.

manifestó su deseo de representar a la selección chilena adulta. El juvenil Ignacio Vásquez proyecta su carrera a futuro para jugar en España o Inglaterra.

proyecta su carrera a futuro para jugar en España o Inglaterra. El futbolista de Universidad de Chile prioriza mejorar su rendimiento y pelear por el campeonato.