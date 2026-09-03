¿Vuelve Octavio Rivero? Fernando Gago se ilusiona en U. de Chile: “Esta semana…”

El entrenador de Universidad de Chile confirmó que el delantero uruguayo ha trabajo con normalidad. Puede estar contra Coquimbo Unido.

Universidad de Chile puede tener un anhelado regreso tras casi siete meses. Luego de una larga espera, Octavio Rivero se alista para decir presente, tal como ratificó Fernando Gago.

En conferencia de prensa, el DT argentino fue consultado sobre la situación del delantero uruguayo y respondió frente a la inquietud sobre su eventual citación contra Coquimbo Unido.

Lo cierto es que el ariete charrúa ya trabaja junto al resto de sus compañeros. Dejó atrás su cirugía en la rodilla izquierda producto de una compleja sinovitis: disputó su último partido el 13 de febrero.

“Octavio entrenó esta semana con nosotros, esta semana la completó entera con el plantel y con el equipo“, comenzó informando el estratega de Universidad de Chile.

Luego, sobre su posible convocatoria para el duelo por la fecha 22 de la Liga de Primera, complementó: “Veremos mañana si va a estar en consideración o no para estar. Lo defino mañana“.

Fernando Gago abordó las dudas sobre Octavio Rivero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Reaccionó a las críticas contra un delantero de Universidad de Chile

A su vez, el director técnico contestó a los cuestionamientos contra el nivel de Juan Martín Lucero. El atacante no ha podido estar a la altura de la expectativa que despertó tras su arribo.

“Con respecto a los niveles individuales, siempre trabajamos para que todos tengan el mejor nivel. Buscamos las alternativas para que el futbolista tenga las herramientas necesarias para potenciarse y sentirse cómodo”, comentó.