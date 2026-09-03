Fernando Gago responde al rumor de un quiebre en U. de Chile: “No tengo por qué…”

El DT de Universidad de Chile abordó los trascendidos sobre un conflicto en el camarín. Lo descartó de lleno.

Universidad de Chile no la pasa bien, pero Fernando Gago mantiene la calma. Tras ser consultado sobre los rumores de un eventual quiebre con el plantel profesional, el entrenador argentino lo negó tajantemente.

En conferencia de prensa, el DT azul no le entregó mayor valor al trascendido que surgió luego de la reciente derrota en Concepción. Aquel asegura que el estratega se distanció del camarín.

¿La razón? Los futbolistas estarían descontentos con la forma de trabajar del cuerpo técnico. Entre los puntos se mencionó un rechazo a no realizar ejercicios 11 contra 11 en el día a día.

“La relación es magnífica con los chicos, un diálogo constante, los entrenamientos son muy buenos. La información, de dónde sale y cómo la dicen, no tengo porque estar aclarando a cada rato cosas“, lanzó.

“Fútbol se hace todos los días. ¿Es para ustedes o para el equipo? ¿Quieren saber ustedes la formación? Hay un montón de cosas donde se busca el conflicto. Hace dos semanas entrenaba de la misma manera”, agregó.

Fernando Gago le puso punto final a los rumores en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Fernando Gago descarta quiebre en Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico ahondó en la preparación de cada partido del conjunto estudiantil y sacó a relucir su experiencia. Llamó a dejar atrás las especulaciones y enfocarse en la cancha: habló de fútbol desde el CDA.

“Hace 5-6 años que soy entrenador y entreno de la misma manera. Estuve siete u ocho años en Europa y me entrenaron de la misma manera. Buscar el conflicto o algo sobre una derrota es muy fácil. Tengo las cosas muy claras”, reflexionó.

“Hacemos partidos de fútbol todos los días. Se entrenan las situaciones de juego, cómo vamos a jugar el partido, lo que nos puede dañar el rival, dónde tenemos que dañar. Cada uno tiene su forma de entrenamiento”, cerró.