Fernando Gago recibe una gran noticia en Universidad de Chile para recibir a Ñublense

Según indicó el periodista Marcelo Díaz, el DT argentino contará con diversos retornos para enfrentar al elenco chillanejo.

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío: recibir a Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil se trasladará hasta Rancagua para medirse contra su rival de turno.

Y para dicho encuentro, Fernando Gago recibe una buena noticia: volverá a contar con una amplia gama de piezas titulares. Así lo indicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports.

Principalmente, el cuerpo técnico tendrá a disposición a los futbolistas que estuvieron en la gira internacional de la Selección Chilena en Norteamérica. Ya aterrizaron en Santiago.

“Entrenó la U con mayor intensidad a lo de ayer, venían del partido con Antofagasta, habían llegado de madrugada. Los jugadores de la selección también habían tenido vuelo toda la noche“, reportó el comunicador.

“Ya hubo trabajo normal tanto de (Marcelo) Morales, como (Igor) Lichnovsky y (Agustín) Arce, pero (Bianneider) Tamayo aún no. Tiene que llegar, se supone que mañana. Tenía un viaje mucho más largo, estaba en Jordania”, agregó.

Fernando Gago tendrá retornos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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A su vez, el rostro de TV deslizó que la escuadra universitaria podrá gozar de uno de sus mayores referentes en el gramado de juego. No estuvo en la reciente derrota en el norte del país.

“Así ha sido el trabajo. Se espera que Charles Aránguiz llegue para el partido del lunes y, más los tres seleccionados, ya sea un equipo distinto al que presentó contra Deportes Antofagasta“, concluyó.