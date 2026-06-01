La confesión de Jorge Sampaoli que emociona al hincha de Universidad de Chile: “Ese equipo…”

El entrenador argentino Jorge Sampaoli sin duda dejó una gran huella tras lo que fue su gloriosa etapa a cargo de la Universidad de Chile y la Selección Chilena, en la que logró darle un importante sello futbolístico a ambos equipos y consiguiendo títulos inolvidables como la Copa Sudamericana y Copa América.

En los últimos días el estratega argentino conversó con ‘Radio La Red’ en Argentina y habló de lo que fue su gran paso en Chile entre la Universidad de Chile y la Selección Chilena, en la que indicó que en aquellos periplos, mostró su mejor versión futbolística como estratega.

“Como entrenador cuando uno desarrolla, lo que me pasó a mí en Chile en la U por ejemplo, ganamos cinco títulos y ganamos la Copa Sudamericana invictos, ganamos la Copa América con Chile invictos, uno encuentra un grupo de jugadores, al que le puede trasladar una idea completamente agresiva, decidida y sin complejos, nosotros le ganamos a España y la eliminamos del Mundial en Brasil con autoridad, jugadores que estaban convencidos”, parte señalando Sampaoli.

Siguiendo en aquello, el entrenador reafirmó en que su etapa como estratega dentro de Chile, él se pudo consolidar de gran forma en lo que fue su carrera como DT y la que le permitió dar grandes saltos en su carrera, en la que dirigió en Europa y llegó a la Selección Argentina.

Sampaoli recuerda su paso en la U | Foto: Archivo

“Ese proyecto en Chile me hizo sentir muy bien como entrenador porque pude desarrollar lo que yo siento como es el fútbol, que es el juego, a mí me gusta el protagonismo y el juego, a través del reglamento, me permita dominar y ganar partidos”, declaró.

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Concluyendo, Sampaoli puntualizó que uno de sus momentos más importantes dentro de su carrera a nivel individual fue cuando estuvo peleando como uno de los mejores estrategas del mundo, siendo el DT de la Universidad de Chile y Selección Chilena, algo a lo que le da un tremendo valor.

“Después de esa premiación que me llevó realmente la Universidad de Chile, me llevó un equipo que no era un equipo argentino o brasileño, que ahí es más fácil, era difícil que el mundo se fije o los DT y periodistas que votaban, voten por un técnico de la U. de Chile, pero ese equipo y esa selección, jugaban de una forma que generaban identificación”, cerró.

En Síntesis

Jorge Sampaoli declaró que en la Universidad de Chile y la Selección mostró su mejor versión.

declaró que en la Universidad de Chile y la Selección mostró su mejor versión. El entrenador argentino ganó cinco títulos locales y la Copa Sudamericana invicto con la U.

invicto con la U. Sampaoli obtuvo la Copa América invicto con Chile y eliminó a España en Brasil.