La Universidad de Chile tiene una importante noticia para su duelo ante Unión La Calera.

En la Universidad de Chile ya se preparan con todo para lo será su último encuentro del semestre dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Unión La Calera en condición de visitante, en donde la U buscará con urgencia sumar los tres puntos.

Por esto, Fernando Gago ya tiene toda la mente puesta en este compromiso en la que se enfrenta a un rival no grato para él, en la que dentro de su ciclo lo ha enfrentado en dos oportunidades y en ambas, cayó por la cuenta mínima.

Para este partido tan clave para el ‘Romántico Viajero, el DT azul recibiría una tremenda noticia, en la que recuperaría a un jugador clave dentro de su plantel para dicho compromiso.

Se trata del volante, Israel Poblete quien dejaría atrás sus problemas físicos que lo dejaron fuera de los últimos dos duelos de la Universidad de Chile y sería opción para ingresar al equipo.

Poblete vuelve a ser opción en la U | Foto: Photosport

El mediocampista azul en las últimas horas se dejó ver en lo que fue el entrenamiento de día martes en el Centro Deportivo Azul, en la que prepara su vuelta para este fin de semana.

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Ahora todo quedará en manos de Fernando Gago, quien deberá observar la evolución de Israel Poblete en estos días para ver si lo tendrá como opción para el partido del fin de semana, que es fundamental para la U.

En Síntesis

El DT Fernando Gago dirigirá a Universidad de Chile ante Unión La Calera de visitante.

dirigirá a Universidad de Chile ante Unión La Calera de visitante. El volante Israel Poblete entrenó el martes tras perderse los últimos dos compromisos oficiales.

entrenó el martes tras perderse los últimos dos compromisos oficiales. El club Universidad de Chile cerrará su semestre en la Liga de Primera este fin de semana.