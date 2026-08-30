U. de Concepción le da un nuevo golpe a la Universidad de Chile: así queda la tabla en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el U. de Concepción y U. de Chile.

Universidad de Concepción y Universidad de Chile daban el vamos a la jornada dominical en el fútbol chileno, en lo que era un compromiso vital para ambos, dentro de lo que son hoy sus distintos objetivos.

En lo que fue un partido de alto impacto, Universidad de Concepción logró vencer por 2-1 a la Universidad de Chile, sumando tres puntos de oro en su lucha por no descender.

Con este resultado, Universidad de Concepción sale de la zona roja y llega a las 22 unidades en el antepenúltimo puesto, mientras que la Universidad de Chile se mantiene en el segundo lugar con 36 puntos.

El próximo duelo del ‘Campanil’ será su encuentro pendiente por la 16° fecha ante Coquimbo Unido en la cuarta región, mientras que los ‘Azules’ también se enfrentarán ante Coquimbo Unido, pero en el Estadio Nacional por la fecha 22°.

La U no pudo ante el Campanil | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO