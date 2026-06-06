Fernando Gago sorprende con la formación de U. de Chile contra Audax Italiano: hay cambios

Universidad de Chile se prepara para jugarse la vida contra Audax Italiano por la última fecha del grupo D de la Copa de la Liga. En dicho duelo, el conjunto estudiantil necesita ganar y esperar un milagro para clasificar a semifinales.
Por ello, Fernando Gago apostó por sorpresivos cambios en el once inicial. El entrenador necesita conseguir los tres puntos en calidad de local y modificó la pizarra para recibir a los itálicos.
Según indicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la principal novedad alude a la salida de Ignacio Vásquez en el sector izquierdo del ataque. En su lugar, ingresará Lucas Assadi.
A su vez, hay que considerar que el cuadro universitario no contará con Fabián Hormazábal ni Agustín Arce. Los seleccionados nacionales serán sustituidos por Nicolás Fernández y Javier Altamirano, respectivamente.
Finalmente, hay que consignar el regreso de Nicolás Ramírez, que dejó atrás su problema muscular. Y en una potente decisión, el cuerpo técnico deja nuevamente en el banco a Franco Calderón.
Lucas Assadi vuelve a la titularidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
La formación de Universidad de Chile contra Audax Italiano
El esquema laico será con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.
Para acceder a la siguiente ronda del certamen, Universidad de Chile tendrá que imponerse frente a los itálicos y Deportes La Serena realice lo mismo sobre Unión La Calera.
El partido entre azules y verdes se disputará este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional.
En resumen:
- El técnico Fernando Gago incluyó a Lucas Assadi como titular contra Audax Italiano.
- El zaguero Nicolás Ramírez regresa a la formación titular tras superar una lesión muscular.
- El club Universidad de Chile necesita ganar y que Deportes La Serena derrote a La Calera.