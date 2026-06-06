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Fernando Gago sorprende con la formación de U. de Chile contra Audax Italiano: hay cambios

El DT de Universidad de Chile se inclinó por importantes modificaciones respecto al triunfo sobre Deportes Concepción.

Fernando Gago movió piezas en Universidad de Chile.
© PhotosportFernando Gago movió piezas en Universidad de Chile.

Universidad de Chile se prepara para jugarse la vida contra Audax Italiano por la última fecha del grupo D de la Copa de la Liga. En dicho duelo, el conjunto estudiantil necesita ganar y esperar un milagro para clasificar a semifinales.

Por ello, Fernando Gago apostó por sorpresivos cambios en el once inicial. El entrenador necesita conseguir los tres puntos en calidad de local y modificó la pizarra para recibir a los itálicos.

Según indicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la principal novedad alude a la salida de Ignacio Vásquez en el sector izquierdo del ataque. En su lugar, ingresará Lucas Assadi.

A su vez, hay que considerar que el cuadro universitario no contará con Fabián Hormazábal ni Agustín Arce. Los seleccionados nacionales serán sustituidos por Nicolás Fernández y Javier Altamirano, respectivamente.

Finalmente, hay que consignar el regreso de Nicolás Ramírez, que dejó atrás su problema muscular. Y en una potente decisión, el cuerpo técnico deja nuevamente en el banco a Franco Calderón.

Lucas Assadi vuelve a la titularidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Lucas Assadi vuelve a la titularidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile contra Audax Italiano

El esquema laico será con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

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Para acceder a la siguiente ronda del certamen, Universidad de Chile tendrá que imponerse frente a los itálicos y Deportes La Serena realice lo mismo sobre Unión La Calera.

El partido entre azules y verdes se disputará este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional.

En resumen:

  • El técnico Fernando Gago incluyó a Lucas Assadi como titular contra Audax Italiano.
  • El zaguero Nicolás Ramírez regresa a la formación titular tras superar una lesión muscular.
  • El club Universidad de Chile necesita ganar y que Deportes La Serena derrote a La Calera.
Martín Aliaga
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