Fernando Gago sorprende con la formación de U. de Chile contra Audax Italiano: hay cambios

El DT de Universidad de Chile se inclinó por importantes modificaciones respecto al triunfo sobre Deportes Concepción.

Universidad de Chile se prepara para jugarse la vida contra Audax Italiano por la última fecha del grupo D de la Copa de la Liga. En dicho duelo, el conjunto estudiantil necesita ganar y esperar un milagro para clasificar a semifinales.

Por ello, Fernando Gago apostó por sorpresivos cambios en el once inicial. El entrenador necesita conseguir los tres puntos en calidad de local y modificó la pizarra para recibir a los itálicos.

Según indicó el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, la principal novedad alude a la salida de Ignacio Vásquez en el sector izquierdo del ataque. En su lugar, ingresará Lucas Assadi.

A su vez, hay que considerar que el cuadro universitario no contará con Fabián Hormazábal ni Agustín Arce. Los seleccionados nacionales serán sustituidos por Nicolás Fernández y Javier Altamirano, respectivamente.

Finalmente, hay que consignar el regreso de Nicolás Ramírez, que dejó atrás su problema muscular. Y en una potente decisión, el cuerpo técnico deja nuevamente en el banco a Franco Calderón.

Lucas Assadi vuelve a la titularidad en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad de Chile contra Audax Italiano

El esquema laico será con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

Para acceder a la siguiente ronda del certamen, Universidad de Chile tendrá que imponerse frente a los itálicos y Deportes La Serena realice lo mismo sobre Unión La Calera.

El partido entre azules y verdes se disputará este domingo 7 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Nacional.

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En resumen: