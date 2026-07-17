El carismático e histórico comentarista laico cargó con dureza contra la dirigencia por no invertir en nombres de jerarquía comprobada.

La confirmación de las incorporaciones de los jóvenes Gonzalo Reyna y Valentín Gauthier no cayó nada bien en todos los rincones del entorno azul. En una conversación sin filtros con BOLAVIP, el histórico comunicador identificado con Universidad de Chile, Héctor “Tito” Awad, estalló en rabia frente a la política de fichajes del club y desmitificó los bombásticos calificativos que rodean a estas operaciones.

“Ninguno de estos dos jugadores son refuerzos, o sea, te pueden resultar, pero hablan de bomba, de bombástico… gasten un poco de plata. Ya está bien que tienen que ser inteligentes, pero si hay plata hay más gente en el estadio. Los buenos jugadores se pagan solos, pero los buenos de verdad. Los crack”, disparó el comentarista de La Magia Azul con evidente molestia.

Para el analista, la llegada de estos futbolistas de 22 años no ofrece ninguna garantía de rendimiento inmediato para las pretensiones del cuerpo técnico: “Estos son más que apuestas, son una lotería, por si las moscas, pero no se ven mejores que ninguno de los buenos que tenemos”.

Héctor Tito Awad muy disconforme con los refuerzos de la U.

La dura radiografía al torneo y el sombrío panorama en la cancha

Frente a la encrucijada de si la U debe conformarse con proyectar el plantel a largo plazo o pelear ahora, Awad fue tajante al señalar que el panorama actual del Campeonato Nacional es engañoso debido al bajo nivel técnico general de los clubes.

El comunicador desmenuzó la posición del equipo de cara a los líderes de la competencia. “El campeonato está malo, con la U muy mala, y estamos terceros a dos puntos de Católica. O sea, el campeonato nos permite, jugando mal y perdiendo muchos partidos con equipos de menor cuantía, estar todavía peleando un Chile 2”, analizó.

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Según Tito Awad el panorama de cara a las copas y las definiciones claves genera nula ilusión en el comunicador. “Si uno mira a la U, cómo jugó en la Copa Chile y todo, no tiene nada que hacer. Espero equivocarme”, sentenció con preocupación.