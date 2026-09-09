El delantero uruguayo, Octavio Rivero destaca de gran forma a este líder en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile pudo volver a los triunfos este pasado fin de semana dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ pudieron vencer por 4-2 a Coquimbo Unido y no se bajan en lo que será la apasionante definición por el Chile 2 en este torneo.

En las últimas horas, el delantero azul Octavio Rivero habló con el programa ‘Metamos Bulla’ en Youtube, en la que comentó lo que fue su vuelta a las canchas y su retorno al gol en el pasado encuentro, el que generó bastante emoción en él y que agradeció a Eduardo Vargas por su gesto de cederle un penal.

“No estaba conversado, yo no esperaba entrar tampoco. Cuando ingresé me fui ilusionando. Me acerqué a Eduardo Vargas y el me lo cedió. Se lo agradecí. Eso muestra al gran líder que es en el equipo”, partió señalando Rivero.

Recordando su momento previo al gol, el goleador uruguayo indicó que siempre tuvo la confianza de poder anotar y cuando agarró el balón para ejecutar el penal, no dudó en su definición para volver al gol después de tanto tiempo.

Rivero elogia a Vargas | Foto: Photosport

“Fue un momento lindo. Desde que agarré la pelota tenía la confianza de poder hacer el gol. Sirvió para agarrar la confianza”, agrega.

Publicidad

Rivero y su compleja situación por su lesión

Por otro de lo temas que fue abordado el delantero uruguayo fue por su lesión, la que el categorizó como una ‘película de terror’ en la que le costó mucho poder reponerse para estar al 100% y que hoy ya dejó atrás este angustioso momento para su inicio de temporada.

“Desde que llegué ha sido una película de terror de la que no he podido salir, pero bueno, hoy ya estoy acá, feliz y disfrutando. Espero que esto sea el comienzo de algo muy lindo”.

“Me hice estudios en Uruguay y todo salió bien. Lo vieron acá y no tuve ningún problema. En Chile también me hice una resonancia, le dieron luz verde”, declaró.

Publicidad

Concluyendo, Rivero comentó cómo se dio su problema físico, en la que junto al club vieron posibilidades de no pasar por el pabellón para poder encontrar su recuperación, pero aquello fue imposible, por lo que debió ser operado para lograr su recuperación.

“En el partido ante Universitario sentí un dolor en la rodilla, se me inflamó un poco. Traté de hacer un tratamiento conservador por un mes, pero no resultó. Cuando volví con Palestino se me agravó. Ahí decidimos hacer la cirugía”, cerró.