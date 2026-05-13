Agustín Arce no se guarda nada y le hace tremendo queque a Fernando Gago en la U: “Muy pocos…”

El joven talento de Universidad de Chile fue consultado por Fernando Gago y no escatimó en elogios para su entrenador.

Universidad de Chile buscará este fin de semana dejar atrás la caída ante Unión La Calera el fin de semana pasado, la cual complicó en demasía las chances azules de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Pese a la derrota, uno que habló el día de ayer fue Agustín Arce, joven valor de los azules quien conversó con ESPN Chile sobre cómo se ha sentido en las últimas semanas y el rol protagónico que ahora tiene dentro del plantel.

Gago fue elogiado por Agustín Arce. | Foto: Photosport

“Muy feliz, cómodo. Creo que la titularidad no está ganada al 100%, uno tiene que entrenarse al máximo en la semana. El equipo se va viendo cómo uno entrena en la semana, así que hay que entregarse a más del 100% para el fin de semana estar de titular”, dijo.

Consultado por el aporte de Fernando Gago y lo que representa el trasandino, Arce no escatimó en elogios diciendo que ser entrenado por el “Es algo maravilloso. Su trayectoria es única, muy pocos han podido jugar en los clubes que él estuvo. Es muy bonito tenerlo como director técnico, que nos enseñe y nos dirija”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Agustín Arce trabaja arduamente para ser titular en Universidad de Chile y espera poder hacerlo el próximo domingo cuando la U visite a Cobresal en el norte del país.

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En síntesis

Universidad de Chile perdió ante Unión La Calera, complicando su clasificación a las semifinales.

El jugador Agustín Arce destacó la trayectoria del director técnico trasandino Fernando Gago.

El club visitará a Cobresal en el norte del país el próximo domingo.