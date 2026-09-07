Detectan el gran cambio que tuvo la U ante Coquimbo: “No ocurrió ni con Colo Colo ni con la U. de Conce”

El periodista Rodrigo Herrera explicó las razones por las que la U logró remontarle el marcador a Coquimbo Unido el pasado sábado.

Universidad de Chile salió ilesa en la fecha 22 de la Liga de Primera tras consiguir una inolvidable remontada ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. Los azules parecían tener controlado el encuentro tras abrir la cuenta con gol de Eduardo Vargas, pero los Piratas reaccionaron y dieron vuelta el marcador bien entrado el segundo tiempo, poniendo contra las cuerdas al equipo dirigido por Fernando Gago.

El técnico argentino movió sus piezas en busca de una reacción y terminó apostando por un doble nueve con los ingresos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. La modificación terminó siendo clave, ya que ambos delanteros protagonizaron la remontada azul, que terminó con un 4-2 agónico y que le permitió a la U sumar tres puntos fundamentales en su lucha por el Chile 2.

En conversación con Bolavip Chile, el periodista deportivo Rodrigo Herrera analizó el sufrido triunfo y destacó la capacidad de reacción que mostró el elenco estudiantil con el marcador en contra. “El triunfo ante Coquimbo Unido fue una película, porque la U jugó mejor, estaba perdiendo, Fernando Gago, pifiado por los cambios, con un Lucero y un Rivero que entraron a la aventura, y lo terminaron dando vuelta con mucha mística”, señaló.

Herrera también valoró la actitud de la U en los minutos finales algo que, a su juicio, no había aparecido en los últimos partidos. “Yo vi a una U jugando bien, pero también mostrando garra al momento de la adversidad, algo que no había ocurrido ni con Colo Colo, ni tampoco en el partido anterior con la U de Conce”, sostuvo.

Finalmente, el comentarista deportivo apuntó “algo está cambiando en la U, la presión de Universidad Católica le está sirviendo. Y a este equipo le despertaron los delanteros. ¿Da para ilusionarse? Bueno, se mantiene la línea, porque el gran problema de la U es la irregularidad”, concluyó.

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En síntesis…