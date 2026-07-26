Formación confirmada de la U ante Audax Italiano: dos regresos y una sorpresa

Fernando Gago ratificó el once titular de la U frente a Audax Italiano en el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera.

Universidad de Chile confirmó la formación titular con la que enfrentará este domingo a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 16 de la Liga de Primera. Los azules buscarán comenzar la segunda rueda con un triunfo que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Fernando Gago alineará con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Las principales novedades son los regresos de Charles Aránguiz a la citación y Eduardo Vargas en la delantera, mientras que Matías Zaldivia, Elías Rojas y el reciente refuerzo Gonzalo Reyna quedaron descartados por lesión. Además, entre los convocados reaparece Lucas Assadi, quien no había sido considerado por Fernando Gago en los últimos encuentros y este domingo tendrá una nueva oportunidad para aportar desde el banco de suplentes.

La U afronta este compromiso con la obligación de sumar de a tres. En caso de vencer a Audax Italiano, alcanzará los 27 puntos e igualará a Universidad Católica en el subliderato de la Liga de Primera, manteniéndose en la lucha por darle alcance al líder Colo Colo.

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Audax Italiano, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 16 de la #LigadePrimeraMercadoLibre 🔵🔴 pic.twitter.com/9mh1AbK1xr — Universidad de Chile (@udechile) July 26, 2026