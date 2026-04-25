Universidad de Chile no contará con plantel completo para recibir a Universidad Católica en el Clásico Universitario. ¿La razón? Fernando Gago tendrá que suplir una importante baja.

En la antesala del encuentro y tal como fue informado por BOLAVIP Chile en exclusiva el pasado jueves, ese es el caso de Eduardo Vargas. La lesión muscular que lo azota no lo dejará estar contra la UC.

Si bien se estimó su posible recuperación para enfrentar al elenco precordillerano, no superó sus molestias y tendrá que ver el partido desde las graderías. Un complejo problema para el cuerpo técnico.

Es que para este duelo, Universidad de Chile solo contará con un delantero de experiencia: Juan Martín Lucero. La escuadra azul se encomendará al oriundo de Mendoza, que quiere cortar su sequía.

¿Una alternativa en la banca de suplentes? Habrá que ver si Vicente Ramírez se sumó a la concentración. El juvenil de 18 años ha sido considerado como un cambio en la ofensiva.

Eduardo Vargas quedó fuera del Clásico Universitario en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Las bajas de Universidad de Chile

Cabe consignar que, además de Eduardo Vargas, el cuadro laico no tendrá a disposición a Octavio Rivero. El goleador uruguayo fue operado y se mantendrá lejos de las canchas por largo tiempo.

Todo preparado para una nueva edición del Clásico Universitario. Se jugará este sábado 25 de abril, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional: será válido por la undécima fecha de la Liga de Primera.

En resumen:

Eduardo Vargas no jugará el Clásico Universitario tras no superar una lesión muscular .

no jugará el Clásico Universitario tras no superar una . La Universidad de Chile enfrenta a la UC este sábado 25 de abril a las 18:00.

enfrenta a la UC este a las 18:00. El delantero Octavio Rivero también es baja confirmada tras ser sometido a una operación.