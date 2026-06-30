El atacante nacionalizado chileno pisó Calama con el bando de la ilusión encendido y agradeció el tremendo cariño de los hinchas mineros.

La trastienda del mercado de pases del ascenso chileno se remeció de forma definitiva con el desembarco del exdelantero de la Universidad de Chile en la Región de Antofagasta. Tras confirmarse su arribo al cuadro naranja, el atacante no ocultó su felicidad por asumir este desafío estelar en el pasto de Calama.

“Hola, hola. Buena energía, ¿no? La que he tenido desde que se anunció que yo venía, así que por ese lado, agradecido. Y después, claramente, es uno de los equipos más importantes del país. ¿Quién no quiere estar acá? ¿Quién no quiere ponerse el desafío de llevar a Cobreloa a Primera División? Bueno, yo vengo con muchas ilusiones, con muchas ganas. La verdad que ojalá que pueda aportar desde mi lado y nada, que el objetivo obviamente a fin de año se cumpla”, gatilló de entrada Duma según reporta En La Línea Deportes.

Uno de los temas obligados en la previa de su fichaje pasaba por el bando de los cuestionamientos externos respecto a su regularidad en el pasto, considerando que arrastraba periodos de inactividad por problemas físicos. Lejos de esquivar el bulto, el ariete de 32 años enfrentó los comentarios de forma muy madura.

Juan Ignacio Duma entregó sus primeras declaraciones en Cobreloa.

“Bueno, ha sido parte de mi carrera, ¿no? La verdad que el tema de las lesiones siempre ha generado algún tipo de comentario. La verdad que estoy bien, hay que ponerse a punto acá, la altura es otra cosa”, explicó.

El recibimiento del plantel

Duma reitera que”estoy contento de estar acá, el recibimiento de los chicos fue maravilloso, del cuerpo técnico también, así que nada… ponerme bien físicamente porque la altura, como te digo, es completamente diferente. Pero nada, las ganas, las ilusiones… y claramente uno no se olvida de jugar, así que eso es un poco de tranquilidad para la gente”.