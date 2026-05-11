JC Guarello deja la grande y apunta a dirigente de la U por su salida en Radio Agricultura: “Pidió que me echaran”

El conductor de La Hora de King Kong revela el nombre de una de las personas que pidió su salida de Radio Agricultura.

Universidad de Chile quedó al borde de la eliminación de la Copa de la Liga tras la derrota ante Unión La Calera el día de ayer, donde los azules hicieron uno de los partidos más bajos del año y perdieron por la cuenta mínima.

En lo dirigencial, las cosas no están tranquilas en la U: Michael Clark salió del cuadro azul, quedó Cecilia Pérez como presidenta de Azul Azul y la PDI allanó las dependencias del CDA en la comuna de La Cisterna.

Para sumar a la polémica, fue Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong quien denunció en su programa al verdadero responsable de su salida en Deportes en Agricultura.

Guarello disparó en contra de Clark. | Foto: Photosport

“Michael Clark pidió que me echaran. Cuando yo estaba en Radio Agricultura pidió que me echaran, a Francisco Sagredo y otro más, pero por lo menos nosotros dos estábamos en la lista negra”, reveló.

En esa línea, asegura que “Hablaron a un alto nivel y nosotros sabemos que la Radio Agricultura son ligados al agro, pero también de alto vuelo. Pidieron que me echaran a Sagredo y a mí, no hicieron caso y a la larga me echaron a mí”.

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En el cierre, Guarello remata diciendo que “Dijeron motivos económicos, pero yo creo que fueron motivos políticos, tengo buenas razones para creer eso. En ese momento se pidió que nos echaran porque los atacábamos, criticábamos y hablábamos del caso SARTOR. Bueno, me parece que el tiempo nos dio la razón, ¿o no?”, cerró.

En síntesis

Unión La Calera derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Chile en la copa.

Cecilia Pérez asumió la presidencia de Azul Azul tras la salida de Michael Clark.

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