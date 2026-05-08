Cristián Caamaño recuerda amenazas y lanza durísimo ataque contra Michael Clark: “Te vamos a…”

El proceso judicial de Sartor S.A. reabre cuestionamientos sobre la estructura de propiedad y el manejo financiero en la concesionaria de la U.

Este jueves, el 13° Juzgado Civil de Santiago resolvió avanzar con el proceso de quiebra de Sartor S.A., una de las sociedades que tuvo participación en la propiedad de Azul Azul, concesionaria que maneja los hilos de Universidad de Chile.

Si bien el club en sí no es parte del proceso judicial, el historial de vínculos societarios vuelve a instalar el debate sobre cómo se estructuraron las inversiones y el control del equipo en el último tiempo.

En ese escenario, el caso también reabre la discusión sobre la figura de Michael Clark, quien ha sido uno de los actores relevantes en la administración reciente de Azul Azul y que enfrenta una denuncia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el uso de fondos de inversionistas para financiar intereses propios, lo que habría generado un eventual perjuicio económico.

El control de Michael Clark sobre Azul Azul puede quedar invalidado | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Cristián Caamaño se va de frente contra Michael Clark

En medio del programa Balong Noite del canal de YouTube de Manuel de Tezanos, el periodista Cristián Caamaño aprovechó la instancia para lanzar duras declaraciones contra Clark.

“Hoy día se está destapando la olla compadre. Los que durante muchos años nos comimos amenazas, que nos fueron a pedir nuestro despidos a los medios de comunicación, por lo menos podemos mirarte de frente Michael Clark y el resto de los títeres. Te vamos a desenmascarar y la justicia va a hacer su trabajo”, afirmó.

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El también comunicador de Radio Agricultura además profundizó en sus dichos, asegurando que “hoy ya está saliendo a la luz pública todo lo que venimos denunciando sin miedo y sin temor y siempre de frente, haber si algún día vas a buscarme a la radio”.

En resumen…