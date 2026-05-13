Octavio Rivero reaparece y muestra avances de su recuperación en la U: “De eso se trata”

El delantero uruguayo fue sometido a una operación debido a una rebelde lesión. Esta jornada mostró avances de su recuperación.

El delantero uruguayo Octavio Rivero sigue enfocado en dejar atrás la compleja lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas en Universidad de Chile. Uno de los fichajes más bombásticos en el mercado azul ya cumplió poco más de un mes desde la operación a la que fue sometido por una sinovitis en la rodilla izquierda, que lo mantendrá varios meses fuera de competencia.

El atacante que llegó a la U desde Barcelona de Guayaquil apenas alcanzó a disputar dos partidos con el elenco estudiantil antes de resentirse de una rebelde lesión en la rodilla, cuadro que incluía líquido acumulado y un importante daño en el cartílago.

El delantero espera volver a las canchas para el segundo semestre.

Finalmente, y tras una larga teleserie, a comienzos de abril el futbolista debió pasar por el quirófano para intentar solucionar definitivamente la molestia.

Pese al largo proceso de recuperación, el charrúa mostró este miércoles señales positivas en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió registros caminando y realizando ejercicios con la rodilla, acompañados de mensajes alentadores como: “Paso a paso” y “Vamos avanzando, de eso se trata”.

En el cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago esperan que el atacante pueda dejar atrás la lesión y transformarse en una alternativa importante para el segundo semestre.

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Octavio Rivero muestra como avanza su recuperación tras operarse la rodilla izquierda por sinovitis pic.twitter.com/o3EGTACvhp — Pipopavez (@Pipopavez) May 13, 2026

En síntesis…