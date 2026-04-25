Cecilia Pérez asoma en la U: la postura de José Ramón Correa tras la renuncia de Michael Clark de Azul Azul

El reordenamiento en la concesionaria que administra a Universidad de Chile sigue generando repercusiones en el entorno azul, especialmente tras la renuncia de Michael Clark a la presidencia de Azul Azul, hecho que abrió el debate sobre quién podría asumir la conducción del club.

En ese escenario, uno de los nombres que toma más fuerza es el de Cecilia Pérez, actual vicepresidenta del Chuncho, cuya eventual llegada al cargo marcaría un hito en la historia del fútbol chileno.

En las últimas horas, la discusión se instaló formalmente al interior del directorio, donde ya se analizan posibles escenarios de sucesión y consensos.

José Ramón Correa y opción de Cecilia Pérez en la U

En la previa del Clásico Universitario ante Universidad Católica, José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, abordó la posibilidad de que exministra del Deporte del segundo gobierno de Sebastián Piñera asuma la presidencia.

“Para nadie es un misterio que para todos los directores el sueño es ser presidente de la U, pero si el martes están para Cecilia Pérez, todos vamos a estar detrás de ella, permitiendo que sea la primera mujer presidenta del fútbol chileno”, señaló a los medios apostados en el Estadio Nacional.

Cecilia Pérez asumió como presidenta interina | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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De esta manera, toda la definición se mantendrá hasta el martes 28 de abril, cuando se realizará la junta de accionistas que renovará entre cinco y seis directores y eligirá al próximo mandamás del Bulla.

En resumen…