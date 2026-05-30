La edición especial por los 99 años del club desató la locura de los hinchas azules este sábado, provocando largas filas y el rápido desabastecimiento en puntos estratégicos del Metro de Santiago.

Una verdadera revolución provocó el lanzamiento de la nueva tarjeta Bip! conmemorativa de Universidad de Chile. El objeto de colección, emitido en el marco de las celebraciones por los 99 años de la institución y como antesala al esperado Centenario de 2027, desató una alta demanda por parte de los fanáticos laicos desde las primeras horas de la mañana de este sábado.

Hinchas del Romántico Viajero reaccionaron de forma masiva ante el anuncio, registrándose largas filas en las boleterías de la red de Metro de Santiago. Sin embargo, la alta expectación superó rápidamente la oferta: las cerca de 1.300 unidades dispuestas para esta campaña comenzaron a agotarse antes del mediodía en estaciones clave de la capital.

El artículo, que tiene un valor de $2.300 e incluye el monto equivalente a un viaje, se transformó de inmediato en una pieza de culto para los seguidores del Bulla debido a su diseño exclusivo y limitado.

La distribución oficial abarcó puntos estratégicos de las líneas 1, 2, 4, 4A, 5 y 6, destacando estaciones de alta afluencia como Baquedano, Los Héroes, Tobalaba, Bellas Artes, Plaza de Maipú y Estadio Nacional. Pese a la dispersión de los puntos de venta, el stock voló de las ventanillas en cuestión de horas.

Este fenómeno comercial refleja el ambiente de entusiasmo que rodea al pueblo azul de cara a su próximo centenario en 2027, consolidando a esta tarjeta Bip! especial como uno de los objetos de colección más cotizados por la fanaticada en lo que va del 2026.

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¿Cuándo habrá más stock de tarjetas Bip de la U?

BOLAVIP conversó con un personero del Metro de Santiago, el que aseguró que el lunes habrá nuevas tarjetas para que los hinchas de Universidad de Chile puedan coleccionarla.