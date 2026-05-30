Universidad de Chile confirma sus citados para su duelo ante Deportes Concepción.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibirán en el Estadio Nacional a Deportes Concepción, con la necesidad de un triunfo.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca poner punto final a su mala racha de resultados,

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Israel Poblete y Marcelo Díaz no dirán presente en este compromiso.

En las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta de Marcelo Morales, quien ya cumplió su fecha de suspensión y además, la convocatoria contará con la presencia de los juveniles Elías Rojas y Andrés Bolaño.

La U quiere dejar atrás su derrota ante Cobresal | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Dep. Concepción

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales y Diego Vargas.

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Volantes: Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera y Elías Rojas

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Andrés Bolaño.