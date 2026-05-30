Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ recibirán en el Estadio Nacional a Deportes Concepción, con la necesidad de un triunfo.
Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca poner punto final a su mala racha de resultados,
En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Israel Poblete y Marcelo Díaz no dirán presente en este compromiso.
En las buenas noticias, Gago podrá contar con la vuelta de Marcelo Morales, quien ya cumplió su fecha de suspensión y además, la convocatoria contará con la presencia de los juveniles Elías Rojas y Andrés Bolaño.
La U quiere dejar atrás su derrota ante Cobresal | Foto: Photosport
Los citados de la Universidad de Chile ante Dep. Concepción
Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli
Defensas: Franco Calderón, Nicolás Fernández, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales y Diego Vargas.
Volantes: Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera y Elías Rojas
Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Andrés Bolaño.