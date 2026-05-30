En la antesala del trascendental partido frente a Curicó Unido, el experimentado director técnico de los "Pumas" reveló que se encuentra trabajando con urgencia para erradicar este llamativo fenómeno psicológico.

Una sorpresiva e inesperada confesión remeció la conferencia de prensa de Deportes Antofagasta. En la previa del compromiso frente a Curicó Unido, en una Primera B que no perdona nada, el entrenador del cuadro nortino, Luis Marcoleta, manifestó abiertamente su preocupación por un complejo factor mental que estaría mermando el rendimiento de algunos futbolistas de su plantilla: la denominada “nikefobia”.

Lejos de esquivar el tema, el estratega chileno se tomó el tiempo para conceptualizar esta condición ante los medios de comunicación que apenas escucharon el concepto, pensaron en el mismísimo Michael Jordan.

“La nikefobia es el miedo al éxito. Cuando un deportista está a punto de lograr algo importante, le viene ese miedo. Hay deportistas que tienen las condiciones para ganar ese cetro o ese campeonato, pero hay algo que ocurre en ellos mentalmente y les produce esa nikefobia”, detalló el adiestrador de los “Pumas”.

Conscientes de que este autosabotaje inconsciente puede pasarle la cuenta al equipo en la recta decisiva del torneo, Marcoleta aseguró que el cuerpo técnico ya tomó cartas en el asunto y se encuentra realizando una intervención directa con los jugadores que han evidenciado síntomas de este bloqueo.

Luis Marcoleta acuso de a su plantel de sufrir “Nikefobia”

“Estamos trabajando para eliminarla de la cabeza de aquellos que la tienen, para que su rendimiento sea el que normalmente demuestran y así lograr los objetivos que estamos persiguiendo, que es estar en los primeros lugares y seguir siendo protagonistas”, concluyó el director técnico.

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Con este diagnóstico sobre la mesa, Deportes Antofagasta saltará a la cancha no solo a enfrentar tácticamente a Curicó Unido, sino también a librar una batalla interna contra sus propios fantasmas mentales para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

¿Cómo marcha Deportes Antofagasta en la Tabla de la Primera B?