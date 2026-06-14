Sin contemplaciones, el comunicador bajó a los laicos de la pelea grande del torneo local y disparó a la presidenta de Azul Azul.

La decepción que provocó en Universidad de Chile el no sostener la ventaja de dos goles frente al colista absoluto de la competencia Unión La Calera, generó inmediatas repercusiones en las huestes del análisis deportivo.

Para Jorge Coke Hevia, la falta de regularidad en el esquema de Fernando Gago y las constantes licencias defensivas que terminaron dándole vida a los cementeros son el fiel reflejo de un equipo que extravió el rumbo de forma definitiva y que ya no tiene los argumentos necesarios para plantarse con autoridad en la exigente lucha por la Liga de Primera.

“Yo creo que estos es un reflejos de lo que está pasando en el club. Cuando uno dice ¿qué hacemos? Y nada, ¿verdad que van a partir de nuevo? Digo, porque desde arriba está mal la cosa”, indicó el periodista de Radio Pauta.

Hevia deja en duda si la U se va a reforzar para la segunda rueda, y si le alcanza con la posibilidad de cuatro fichajes.

“Entonces después uno dice, sí, bueno, aquí viene el mercado de pases.¿Tiene plata la U? Uno. Después, vende a Assadi, puede traer cuatro. ¿Se la arregla con cuatro? Yo creo que se la arregla bastante, pero…”, afirma.

Coke Hevia indica que la U sólo puede pelear por un sólo objetivo.

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“La U sólo puede pelear la Copa Chile”

Para el periodista ya no existe margen de error ni de especulación en la dirigencia azul, enfatizando de manera categórica que el único objetivo real, terrenal y obligatorio que le va quedando en el horizonte a Universidad de Chile para no firmar un fracaso estrepitoso es poner todas sus fichas, esfuerzos y titulares en la obtención de la Copa Chile, transformando dicho certamen en el único salvavidas disponible para maquillar una temporada que venía precedida de altas expectativas en la fanaticada del León.

“No que haya lejos del objetivo. Estamos en junio, a mitad de junio, y la U… ¿Cuál es el objetivo? Copa Chile. O sea, obviamente meterse en Copa Internacional, pero el torneo viene a largo.(0:46) Entonces me parece que ha sido un muy mal año”, indica.

Recado a Cecilia Pérez

Jorge Coke Hevia es un ferviente creyente en que los problemas institucionales que azotan a Azul Azul repercuten en la cancha y por eso el equipo de Fernando Gago no funciona.

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“Y cuando uno escucha a Cecilia Pérez decir que las cosas son diferentes, que no tiene nada que ver una cosa con otra, queda claro que sí. Queda claro que sí. Y el equipo es parte de lo que está viviendo la institución”, cerró.