El histórico referente y leyenda de Universidad de Chile, Héctor Hoffens, alzó la voz con total furia para destrozar el rendimiento del equipo comandado por Fernando Gago

La paridad caló de forma dramática en el entorno de los universitarios, quienes venían con la obligación de ganarle a Unión La Calera luego de perder los dos partidos de la Copa de La Liga.

Sin embargo, el verse arriba por dos goles de ventaja gracias a los testazos de Nicolás Ramírez y Eduardo Vargas no fue suficiente para sostener los tres puntos. BOLAVIP conversa con el histórico Héctor Hoffens, que de entrada critica la actitud del plantel en la segunda mitad y desnudó falencias defensivas y de madurez que un club con las pretensiones de la U jamás se puede permitir exhibir en cancha.

Una de las críticas más feroces del ídolo laico apuntó de forma directa a la impericia del juvenil Agustín Arce, quien tuvo en sus pies la opción inmejorable de sentenciar el compromiso de forma definitiva cuando el Romántico Viajero ganaba plácidamente por 2-0.

“Lo de Arce es imperdonable para un jugador que viste esta camiseta; quedó mano a mano con el arco para liquidar el partido, poner el tercero y la mandó a las nubes con una irresponsabilidad tremenda”. Agregando “venía solo Vargas por el medio, no, se pasó”.

Héctor Hoffens critica duramente a tres jugadores de Universidad de Chile.

Chico Hoffens durísimo con Franco Calderón

El análisis del referente del “Romántico Viajero” no se detuvo ahí y se trasladó con igual virulencia hacia la zona defensiva, ensañándose con la desconcentración del zaguero argentino Franco Calderón. El defensor central cometió la mano en el área que terminó costándole a la U el lanzamiento penal que decretó la igualdad definitiva. “Calderón viene cometiendo errores infantiles que cuestan puntos. Esa mano en el área es una desatención total que le dio vida a un equipo que estaba muerto en la cancha y que no tenía por dónde complicarnos”, fustigó Hoffens con evidente molestia en el mismo archivo sonoro.

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Para rematar una tarde para el olvido, la leyenda universitaria tampoco tuvo reparos en cuestionar el desempeño general y la seguridad que transmitió el guardameta Gabriel Castellón. A pesar de haber tenido una intervención milagrosa en el minuto 80 que evitó una catástrofe mayor ante Carlo Villanueva, el exdelantero azul sintió que el arquero no estuvo a la altura para brindar la solidez necesaria cuando el cuadro cementero se volcó con todo en busca del empate. “Castellón no puede dar las licencias que dio hoy; un arquero de equipo grande tiene que ganar partidos y transmitirle seguridad a sus defensas, no verse sobrepasado por el colista”, complementó el exatacante en el registro.

La desazón de Héctor Hoffens refleja el sentir de una gran parte de la hinchada estudiantil, la cual observa con frustración cómo el equipo de Fernando Gago cede terreno valioso en la persecución por el liderato general de la Liga de Primera. Las duras palabras del referente histórico pretenden remecer el ambiente en un camarín laico que de inmediato deberá ponerse a trabajar de cara a las próximas jornadas para corregir el rumbo futbolístico. La falta de consistencia defensiva y la escasa efectividad en ataque son las grandes tareas pendientes que restan por solucionar en la pizarra del cuerpo técnico.

Finalmente, el ídolo de la institución estudiantil instó al plantel y al estratega a realizar una profunda autocrítica para enmendar los errores cometidos en la Región de Valparaíso y no seguir farreándose las opciones de pelear arriba. Con el portazo mediático a Arce, Calderón y Castellón, el histórico laico rayó la cancha con total firmeza sobre el nivel de exigencia que significa portar la jineta y defender los colores de la Universidad de Chile, asegurando que si no existe un cambio radical de actitud, las opciones de campeonar se esfumarán de manera definitiva.