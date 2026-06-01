Johnny Herrera no tiembla y elige a lo mejor de Universidad de Chile: “Es el mejor de la U, por lejos”

El histórico ex portero de Universidad de Chile no se pierde y elige a lo mejor que tiene el plantel de la U esta temporada.

Universidad de Chile consiguió un revitalizador triunfo el sábado pasado ante Deportes Concepción donde, sin brillar, logró tres puntos importantes para instalarse de mitad para arriba en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Johnny Herrera, histórico ex portero de los azules, no quedó del todo satisfecho y lo hizo saber en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Es un equipo que defiende bien, tiene un mediocampo muy bueno, sólido, pero creo que en la parte de la creación está al debe esta Universidad de Chile”, dijo.

Eduardo Vargas hizo dos goles ante Deportes Concepción. | Foto: Photosport

¿La figura? Johnny Herrera no se pierde y apunta al goleador azul: “Eduardo es el mejor de la U, por lejos. Ahora se suma Charles que está saliendo de una lesión. Los que crean, Assadi y Altamirano, no están con esa chispa del año pasado”.

¿Cómo se arregla el mezquino juego de los azules? El ex portero tiene la receta y dice que “Se soluciona con juego colectivo, las bandas tampoco han estado bien. La U ha bajado el rendimiento, pero no tanto en lo colectivo, sino que en lo individual donde no veo que nadie desequilibre”.

Ahora, Universidad de Chile tendrá varios días de trabajo antes de su próximo duelo, el cual será el domingo 7 de junio ante Audax Italiano por la Copa de la Liga y en donde necesitan de un milagro para clasificar a las semifinales del torneo.

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En síntesis

Universidad de Chile venció a Deportes Concepción y subió en la Liga de Primera 2026.

El histórico exarquero Johnny Herrera criticó la creación del equipo y destacó al goleador Eduardo.

Los azules enfrentarán a Audax Italiano el domingo 7 de junio por la Copa de la Liga.