Gonzalo Fouillioux y los dos jugadores de la U que le dejaron buenas sensaciones: “Un buen momento…”

El destacado periodista nacional apuntó a dos jugadores de la U que le dejaron buenas sensaciones tras triunfo ante Deportes Concepción.

Universidad de Chile se sacó un gran peso de encima el sábado pasado ante Deportes Concepción y derrotó al conjunto lila ante la mirada de 33 mil espectadores en el Estadio Nacional, quienes vieron cómo Eduardo Vargas les dio el triunfo a los azules.

Con un buen primer tiempo y una segunda mitad que dejó más dudas que certezas, el equipo dirigido por Fernando Gago sumó tres puntos que le permiten estar de la mitad de tabla hacia arriba y volver a ilusionarse con pelear la Liga de Primera.

Si bien la figura descollante del encuentro fue Eduardo Vargas por sus dos goles, para Gonzalo Fouillioux hubo otros dos puntos altos en la U: “El que está en un buen momento yo creo es Marcelo Morales, ha sido regular. Tamayo (Bianneider) también jugó un buen partido”, dijo.

Morales, amo y señor de la banda izquierda. | Foto: Photosport

En el caso de Marcelo Morales, se le ve mejor físicamente respecto al inicio de temporada y es el dueño absoluto de la banda izquierda donde debe ser de los puntos más rescatables de la U en este año.

Tamayo, por otro lado, entró de emergencia ante la ausencia de Matías Zaldivia y respondió de buena manera. Ahora, Fernando Gago sabe que tiene en el banco a un defensor que está a la altura si se lo requiere.

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Lo cierto es que Fernando Gago tendrá un par de días más para trabajar en el equipo que enfrentará a Audax Italiano este domingo y que buscará el milagro de la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga.

En síntesis

Eduardo Vargas anotó dos goles ante 33 mil espectadores en el Estadio Nacional contra Concepción.

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, utilizó a Bianneider Tamayo por Matías Zaldivia.

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