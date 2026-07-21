Gonzalo Reyna confiesa su gran orgullo de llegar a la Universidad de Chile: “No lo dudé”

El jugador argentino, Gonzalo Reyna habló de lo que fue su llegada a la Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya empieza a planificar lo que es la segunda parte del año, en el que los ‘Azules’ tienen el gran desafío de dejar atrás su irregular primer semestre y aspiran a luchar por la Copa Chile y llegar a lo más alto en la Liga de Primera en esta segunda parte del año.

Dentro de esta jornada, en la U presentaron a los medios a su primer refuerzo para este segundo semestre, el argentino Gonzalo Reyna, quien atendió a los medios en el Centro Deportivo Azul y dejó sus primeras palabras con la camiseta azul.

“Yo tengo las caracteristicas para aportar de donde me toque, me encontré con un plantel con mucha jerarquía y confío en que juntos vamos hacer una buena temporada”, partió señalando Reyna.

Agregando a esto, el argentino dijo: “se que este club es muy grande y tiene la responsabilidad de entrar a copas y competir, para mí es algo hermoso y es una experiencia muy linda, espero que podamos hacerlo”.

Siguiendo en aquello, el nuevo refuerzo azul habló de lo que fue su experiencia anterior en Boston River, la que fue muy importante para poder dar un gran salto hoy en día como llegar a la Universidad de Chile.

Reyna habla de su llegada a la U | Foto: Photosport

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“Fue para mí una etapa de aprendizaje, donde maduré, porque salí de donde estuve siempre, lo que era mi casa. Fue algo lindo, pude sumar muchos partidos, fue mi primer año en primera, sumé 20 partidos y cuando no había jugado, maduré en un montón de aspectos y eso es importante”, remarcó.

Reyna y su orgullo por llegar a la U

Concluyendo, Reyna habló de como se gestó su llegada a la Universidad de Chile, en la que indicó que apenas supo del interés del club, no dudó en decir que sí, ya que el seduce en jugar en un grande y además, habló de la experiencia de compartir camarín con jugadores como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

“Cuando me enteré de esta posibilidad, no lo dudé, fue algo muy lindo, fue una posibilidad de jugar en un club grande de nuevo y es lo que un jugador desea, es el sueño de todo jugador”.

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“Jugar con Vargas, Aránguiz y Díaz, es algo muy lindo, porque tienen una trayectoría en Europa también y son jugadores de los que puedes aprender muchas cosas y sacar muchas cosas para seguir con mi carrera”, concluyó.