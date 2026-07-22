Johnny Herrera deja la grande al lanzar polémica teoría en Instagram por Alexis Sánchez y la U: “Curioso cuando…”

El histórico arquero azul reaccionó en redes sociales a la aparición del nombre de Alexis Sánchez como posible refuerzo de Universidad de Chile.

Universidad de Chile volvió a estar en el centro de la conversación durante las últimas horas luego de que el nombre de Alexis Sánchez apareciera nuevamente como una posibilidad para reforzar al cuadro azul.

El futuro del delantero chileno sigue siendo una incógnita tras su salida del Sevilla de España, por lo que distintos escenarios comenzaron a tomar fuerza respecto a dónde continuará su carrera.

Sin embargo, la aparición del “Niño Maravilla” en la órbita del Romántico Viajero también generó comentarios fuera de lo deportivo.

Johnny Herrera y su mensaje sobre Alexis Sánchez y la U

A través de su cuenta de Instagram, Johnny Herrera, arquero multicampeón con los Azules, dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas bullangueros.

“Curioso cuando está a punto de explotar lo de Sartor, aparece Sánchez…”, escribió el ex arquero azul.

La historia que subió Herrera | FOTO: Captura Instagram

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La referencia de Herrera apunta al complejo escenario que vive Sartor, sociedad que esta vinculada a Azul Azul y que quedó en el centro de la polémica luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) iniciara acciones y procesos relacionados con la situación de la empresa, generando incertidumbre sobre su futuro y el impacto que podía tener en el entorno de U.

Es así como el Samurai Azul planteó su propia interpretación sobre la coincidencia de ambos hechos y abrió la discusión entre los seguidores de Universidad de Chile

En resumen…

Johnny Herrera generó debate tras publicar un llamativo mensaje en redes sociales sobre Alexis Sánchez y Universidad de Chile.

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