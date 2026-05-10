Universidad de Chile tiene todo listo para su vital encuentro contra Unión La Calera por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil debe conseguir el triunfo si quiere soñar con avanzar de ronda.
En la previa del compromiso en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el equipo liderado por Fernando Gago marcha en la segunda ubicación con siete puntos, a tres de Audax Italiano, el líder del grupo D.
Por su parte, el elenco comandado por Martín Cicotello también tiene siete unidades, pero menor diferencia de gol que su rival de turno. Si desea mantener a fuego el anhelo de las semifinales, tendrá que ganar sí o sí.
Todo dispuesto para que desde las 15:00 horas se viva un partido de alto calibraje. Cabe consignar que este duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports.