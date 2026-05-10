Universidad de Chile saltará a la cancha con los apellidos maternos de los jugadores: se festeja el Día de la Madre.

La delegación de Universidad de Chile llegó liderada por Eduardo Vargas al Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

El entrenador Martín Cicotello confirmó el equipo titular de Unión La Calera para enfrentar a Univeridad de Chile.

El partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, se disputa este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar . Este duelo se podrá ver a través de TNT Sports Peremium y HBO Max .

A esta hora, los dos planteles hacen el trabajo precompetitivo en la cancha del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Los protagonistas vuelven a camarines para recibir la última charla y regresar al campo de juego para el inicio del partido.

Los elegidos de Unión La Calera y Universidad de Chile saltan al campo de juego para disputar este partido válido por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026.

Unión La Calera y Universidad de Chile se enfrentan en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, por la quinta fecha del Grupo D en la Copa de la Liga 2026.

En los primeros 5 minutos del partido no se hacen daño La Calera y la U en el sintético del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Los dirigidos por Fernando Gago empiezan a tomar el protagonismo del partido en busca de la apertura del marcador. Por ahora, empatan 0-0 en La Calera.

Sigue la igualdad 0-0 en el marcador , donde Unión La Calera comienza a afirmarse en el partido a punta de contragolpes.

El marcador sigue sin moverse y cada vez se emparejan más los duelos en el Nicolás Chahuán Nazar.

El primer amonstado del partido es el lateral diestro Nicolás Fernández en Universidad de Chile.

Se cumple la primera media hora de partido, donde siguen empatando sin goles Unión La Calera y Universidad de Chile.

El volante Carlo Villanueva inaugura el marcador para poner el 1-0 a favor de Unión La Calera sobre Universidad de Chile, tras una gran jugada de Cristopher Díaz y Francisco Pozzo.

Los Cementeros estuvieron cerca del segundo gol con un remate de Kevin Méndez que pasó a centímetros del arco que custodia Gabriel Castellón.

El portero Nicolás Avellaneda salva a Unión La Calera atajando una ocasión inmejorable de Agustín Arce para la U.

Unión La Calera se va al descanso en ventaja por 1-0 ante Universidad de Chile con gol de Carlo Villanueva (33').

Carlo Villanueva apareció en el momento oportuno para definir una tremenda jugada y poner el 1-0 de Unión La Calera sobre #LaU , en este #MatchdayDomingo de la Fecha 5 por la #CopaDeLaLiga2026 .

Se juega el complemento del partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile, que por ahora lo ganan los Cementeros por 1-0.

Hay un agarrón de Daniel Gutiérrez sobre Nicolás Fernández en el área de Unión La Calera y el árbitro cobra penal para Universidad de Chile.

El árbitro Cristián Garay fue a revisar la jugada y determinó que ambos jugadores estaban disputando el balón al momento de la caída del lateral de Universidad de Chile. Siguen en ventaja los Cementeros por 1-0 en el marcador.

El defensa Juan Manuel Requena estuvo cerca de convertir el segundo gol para Unión la Calera, con un cabezazo que se fue por encima de la portería de la U. Los Cementeros lo siguen ganando por 1-0.

El entrenador Fernando Gago manda a la cancha a Lucas Assadi y Eduardo Vargas , en reemplazo de Ignacio Vásquez y Agustín Arce . Anteriromente había cambiado a Charles Aránguiz por el juvenil Lucas Barrera .

Entramos en los 20 minutos finales y Unión La Calera se sigue imponiendo por 1-0 a Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo D en la Copa de la Liga.

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera con la misión de sumar tres puntos para soñar con la clasificación a semifinales.

Universidad de Chile tiene todo listo para su vital encuentro contra Unión La Calera por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil debe conseguir el triunfo si quiere soñar con avanzar de ronda.

En la previa del compromiso en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el equipo liderado por Fernando Gago marcha en la segunda ubicación con siete puntos, a tres de Audax Italiano, el líder del grupo D.

Por su parte, el elenco comandado por Martín Cicotello también tiene siete unidades, pero menor diferencia de gol que su rival de turno. Si desea mantener a fuego el anhelo de las semifinales, tendrá que ganar sí o sí.

Todo dispuesto para que desde las 15:00 horas se viva un partido de alto calibraje. Cabe consignar que este duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports.