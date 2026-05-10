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Copa de la Liga

Unión La Calera 1 vs. Universidad de Chile 0 EN VIVO: ¡Ya se juega el segundo tiempo!

Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera con la misión de sumar tres puntos para soñar con la clasificación a semifinales.

25' ST: La U sigue sin poder dar con el empate

Entramos en los 20 minutos finales y Unión La Calera se sigue imponiendo por 1-0 a Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo D en la Copa de la Liga.

61' ST: Cambios en Universidad de Chile

El entrenador Fernando Gago manda a la cancha a Lucas Assadi y Eduardo Vargas, en reemplazo de Ignacio Vásquez y Agustín Arce. Anteriromente había cambiado a Charles Aránguiz por el juvenil Lucas Barrera.

58' ST: ¡Casi La Calera!

El defensa Juan Manuel Requena estuvo cerca de convertir el segundo gol para Unión la Calera, con un cabezazo que se fue por encima de la portería de la U. Los Cementeros lo siguen ganando por 1-0.

51' ST: ¡El VAR anuló el penal para la U!

El árbitro Cristián Garay fue a revisar la jugada y determinó que ambos jugadores estaban disputando el balón al momento de la caída del lateral de Universidad de Chile. Siguen en ventaja los Cementeros por 1-0 en el marcador.

48' ST: ¡Penal para la U!

Hay un agarrón de Daniel Gutiérrez sobre Nicolás Fernández en el área de Unión La Calera y el árbitro cobra penal para Universidad de Chile.

46' ST: ¡Arrancó el segundo tiempo!

Se juega el complemento del partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile, que por ahora lo ganan los Cementeros por 1-0.

VIDEO: Así fue el gol de Carlo Villanueva para Unión La Calera

45+3' PT: ¡Terminó el primer tiempo!

Unión La Calera se va al descanso en ventaja por 1-0 ante Universidad de Chile con gol de Carlo Villanueva (33').

45' ¡Estuvo cerca La U!

El portero Nicolás Avellaneda salva a Unión La Calera atajando una ocasión inmejorable de Agustín Arce para la U.

43' PT: ¡Casi La Calera!

Los Cementeros estuvieron cerca del segundo gol con un remate de Kevin Méndez que pasó a centímetros del arco que custodia Gabriel Castellón.

33' PT: ¡GOOOOOOOOL DE UNIÓN LA CALERA!

El volante Carlo Villanueva inaugura el marcador para poner el 1-0 a favor de Unión La Calera sobre Universidad de Chile, tras una gran jugada de Cristopher Díaz y Francisco Pozzo.

30' PT: ¡Sigue el 0-0 en el marcador!

Se cumple la primera media hora de partido, donde siguen empatando sin goles Unión La Calera y Universidad de Chile.

23' PT: ¡Tarjeta amarilla para la U!

El primer amonstado del partido es el lateral diestro Nicolás Fernández en Universidad de Chile.

20' PT: Un partido muy parejo en La Calera

El marcador sigue sin moverse y cada vez se emparejan más los duelos en el Nicolás Chahuán Nazar.

15' PT: No han habido ocasiones claras de gol

Sigue la igualdad 0-0 en el marcador, donde Unión La Calera comienza a afirmarse en el partido a punta de contragolpes.

10' PT: La U busca la apertura del marcador

Los dirigidos por Fernando Gago empiezan a tomar el protagonismo del partido en busca de la apertura del marcador. Por ahora, empatan 0-0 en La Calera.

05' PT: Se estudian en los primeros minutos del partido

En los primeros 5 minutos del partido no se hacen daño La Calera y la U en el sintético del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

01' PT: ¡Comenzó el partido!

Unión La Calera y Universidad de Chile se enfrentan en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, por la quinta fecha del Grupo D en la Copa de la Liga 2026.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los elegidos de Unión La Calera y Universidad de Chile saltan al campo de juego para disputar este partido válido por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026.

Los equipos se van a camarines

Los protagonistas vuelven a camarines para recibir la última charla y regresar al campo de juego para el inicio del partido.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D

Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Audax Italiano 5 3 1 1 10 7 3 10
Universidad de Chile 4 2 1 1 10 4 6 7
Unión La Calera 4 2 1 1 4 3 1 7
Deportes La Serena 5 0 1 4 6 16 -10 1

Los equipos hacen el trabajo precompetitivo

A esta hora, los dos planteles hacen el trabajo precompetitivo en la cancha del Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

¿A qué hora y dónde ver este partido?

El partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, se disputa este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Este duelo se podrá ver a través de TNT Sports Peremium y HBO Max.

El árbitro de este partido será Cristián Garay

(Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

(Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Esta es la formación de Unión La Calera

El entrenador Martín Cicotello confirmó el equipo titular de Unión La Calera para enfrentar a Univeridad de Chile.

(@ulcsadpoficial)

(@ulcsadpoficial)

Así fue la llegada de la U al Nicolás Chahuán

La delegación de Universidad de Chile llegó liderada por Eduardo Vargas al Estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

(Foto: @udechile)

(Foto: @udechile)

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN LA U!

El once azul será con: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

¡Universidad de Chile tiene listo su camarín!

Universidad de Chile saltará a la cancha con los apellidos maternos de los jugadores: se festeja el Día de la Madre.

(Imagen: Universidad de Chile)
(Imagen: Universidad de Chile)

Carlo Villanueva aventaja a Unión La Calera ante la U. (Foto: Manuel Lema/Photosport)
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTCarlo Villanueva aventaja a Unión La Calera ante la U. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Universidad de Chile tiene todo listo para su vital encuentro contra Unión La Calera por la fase de grupos de la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil debe conseguir el triunfo si quiere soñar con avanzar de ronda.

En la previa del compromiso en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, el equipo liderado por Fernando Gago marcha en la segunda ubicación con siete puntos, a tres de Audax Italiano, el líder del grupo D.

Por su parte, el elenco comandado por Martín Cicotello también tiene siete unidades, pero menor diferencia de gol que su rival de turno. Si desea mantener a fuego el anhelo de las semifinales, tendrá que ganar sí o sí.

Todo dispuesto para que desde las 15:00 horas se viva un partido de alto calibraje. Cabe consignar que este duelo será transmitido a través de las pantallas de TNT Sports.

Martín Aliaga
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