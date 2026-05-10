Universidad de Chile cayó 1-0 ante Unión La Calera y se complicó en la Copa de la Liga. En la última fecha del certamen local, la escuadra azul tendrá que ganar y esperar un milagro para clasificar a las semifinales.
¿Por qué? Hasta el momento, se mantiene en la tercera posición del grupo D de la competencia en disputa. El conjunto estudiantil acumula siete puntos y tiene diferencia de goles +5.
Y en la jornada decisiva, enfrentará al líder: Audax Italiano. El elenco de La Florida registra 10 unidades y diferencia de gol +3. Por ende, si Universidad de Chile lo derrota, lo superará en todo ámbito.
Sin embargo, Fernando Gago y compañía tendrán que esperar que su otro contendor en la batalla por los boletos, Unión La Calera (10 pts. y DG +2), caiga contra Deportes La Serena. Un empate no sirve.
Cabe consignar que en la Copa de la Liga solo accede a la ronda de los cuatro mejores el primero de cada clasificatoria. Por ello, Universidad de Chile tendrá que apelar a una hazaña.
Universidad de Chile está complicada en la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)
¿Cuándo juega Universidad de Chile en la Copa de la Liga?
El duelo entre azules e itálicos se jugará el domingo 7 de junio. Será desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional: en paralelo se jugará Deportes La Serena vs. Unión La Calera en La Portada.
Fernando Gago y su duro descargo tras la derrota de la Universidad de Chile: “Después nos quejamos”
La tabla de posiciones del grupo D
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|1
|Audax Italiano
|5
|3
|1
|1
|+3
|10
|2
|Unión La Calera
|5
|3
|1
|1
|+2
|10
|3
|U. De Chile
|5
|2
|1
|2
|+5
|7
|4
|La Serena
|5
|0
|1
|4
|-10
|1