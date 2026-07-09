Héctor Hoffens quiere a este goleador para Universidad de Chile: “Me encantaría verlo”

El histórico azul sueña con volver a contar con Joaquín Larrivey. A pesar de su avanzada edad, sigue confiando en sus capacidades.

Universidad de Chile busca nuevos rostros en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil avanza a toda máquina para el segundo semestre, por lo que recibió un potente consejo de Héctor Hoffens.

¿Qué pasó? En conversación con BOLAVIP Chile, el histórico universitario fue consultado sobre qué refuerzo le gustaría sumar en el desenlace de la temporada: la respuesta no deja de sorprender.

Para él, Joaquín Larrivey aún tiene las condiciones para vestir la camiseta azul a pesar de sus 41 años. No solo es por su capacidad goleadora, sino que también por su cariño por la institución.

“Me gusta mucho Joaquín Larrivey. Da lo mismo la edad, es un goleador innato, le gusta la U y ama a la U “, comenzó señalando el crack ochentero de la escuadra laica.

Sobre el mismo punto, el mítico atacante de Universidad de Chile agregó: “Me encantaría verlo de nuevo en la U. Ese es el nombre que me gusta por el momento“.

Héctor Hoffens quiere a Joaquín Larrivey en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Otro refuerzo para Universidad de Chile

Finalmente, Chico Hoffens aludió a otra incorporación que puede tener el club de sus amores. Sin embargo, en este caso -muy al estilo gubernamental- se la jugó con una metáfora: abordó la situación de Lucas Assadi.

“No se tiene que ir de la U. Él tiene que reinventarse, volver a ser lo que fue en algunos partidos, en algunos momentos. Tiene las condiciones de sobra, pero él no quiere jugar, no quiere sobresalir”, cerró.