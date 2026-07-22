Histórico de U. de Chile le habla fuerte y claro a Alexis Sánchez: “Es ahora o nunca”

Cristián Castañeda abordó la posibilidad de que el oriundo de Tocopilla se vista de azul para el segundo semestre.

Universidad de Chile está instalada en el mercado de fichajes, en el que tiene una ilusión renovada: Alexis Sánchez vuelve a asomar en el horizonte del conjunto estudiantil. Por ello, un referente del club le dejó un recado.

En conversación con BOLAVIP Chile, el oriundo de Tocopilla fue advertido por Cristián Castañeda. El recordado defensor no quiere dejar pasar el tiempo y llamó al ariete a vestirse de azul.

Si bien el panorama se mantiene en incertidumbre, los trascendidos lo vinculan al elenco universitario para el segundo semestre. No tiene equipo luego de haberse despedido del Sevilla FC.

“Es ahora o nunca. El mejor resumen es ese: ahora o nunca. Está todo dado, se alinearon los astros y hay que esperar resulte nomás“, comenzó señalando el campeón con los laicos.

Sobre la misma línea, agregó: “A esta altura, se paga solo. No después, ahora es cuándo. Ojala sea así, la U necesita un salto de calidad que le permita competir de buena forma“.

Cristián Castañeda quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile espera a Alexis Sánchez

Pese a los rumores, el goleador de 37 años pretende analizar el libro de pases de Europa y luego, si no consigue un nuevo destino en tal continente, dirimirá si vuelve a su país natal para el cierre de su carrera.

Si quiere jugar por Universidad de Chile, tendrá hasta el 14 de agosto para resolverlo. En dicha jornada, concluye el período de transferencias para la segunda rueda de la Liga de Primera.