El mítico DT de Universidad de Chile clama por la incorporación de Daniel Castro para el segundo semestre. Le llama la atención.

Universidad de Chile está en la búsqueda de nuevos refuerzos en el mercado de fichajes. La escuadra azul tendrá que esforzarse en esta materia si quiere luchar por el título nacional, por lo que César Vaccia habló fuerte y claro.

¿Qué pasó? El recordado entrenador estudiantil conversó con BOLAVIP Chile y solicitó una incorporación en ofensiva. Para él, hay un ariete que tiene las condiciones para defender a la institución.

Bajo su visión, Daniel “Popín” Castro debe ser el objetivo para el segundo semestre. A sus 32 años, brilla por sus capacidades goleadoras y no solo eso: desborda talento por las bandas.

“Yo creo que no tenemos a ese jugador como el Popín Castro. No estando (Eduardo) Vargas, no tenemos a alguien así que profundice, que penetre rápido”, reflexionó el mítico DT.

Sobre el mismo punto, agregó: “Encaja perfectamente como jugador de la U. Aparte que tiene habilidad, buen remate y es un tipo habilidoso. Tiene barrio, nos falta eso“.

César Vaccia quiere a Daniel Castro en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El refuerzo que César Vaccia quiere en Universidad de Chile

Durante esta campaña, Daniel Castro se mantiene representando a Deportes Limache. En tal elenco, ha disputado una totalidad de 25 encuentros, en los que anotó 11 goles y aportó seis asistencias.

Un dato no menor: tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo tanto, Universidad de Chile puede negociar desde ya como jugador libre para la siguiente temporada.