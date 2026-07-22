La campeona de Copa Libertadores fue presentada de forma oficial y respondió las inquietudes de los medios de comunicación.

Colo Colo Femenino sacudió el mercado con el regreso de una de sus máximas referentes: Estefanía Banini. La volante fue presentada oficialmente en el Estadio Monumental, donde dejó en claro su emoción por volver al club que marcó el inicio de su carrera.

La mediocampista de 36 años no escondió su sentimiento en su regreso a Macul y fue categórica al explicar su decisión, pese a tener otras opciones sobre la mesa: “Sí es verdad que tenía otras ofertas, otros clubes, pero creo que ya era hora de volver a casa, defender estos colores y quienes apostaron primero por mí”.

“El cariño de los hinchas es fundamental”

Durante su presentación, Banini destacó el vínculo que siempre mantuvo con la hinchada alba, más allá de su extensa carrera en el extranjero. “Es fundamental el cariño de los hinchas. Para mí, ellos me han demostrado el cariño durante toda mi carrera, independiente del club que representaba”, señaló.

Además, recalcó que su retorno no solo responde a un momento profesional, sino también a un deseo personal: “El club siempre me demostró que quería que yo volviese y los hinchas también me dieron su cariño. Está la otra parte de que yo quería volver y representar nuevamente al club”.

“Me siento realmente en casa”

La volante también puso énfasis en el significado emocional que tiene Colo Colo en su trayectoria. “Fue mi primer club y me siento realmente en casa”, afirmó, dejando en evidencia que su regreso tiene un componente especial tanto deportivo como personal.

Estefanía Banini, joya de Argentina, regresó a Colo Colo luego de una increíble carrera internacional. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Sus palabras reflejan el impacto que genera su retorno en el plantel albo, donde llega como refuerzo estrella y referente para un equipo que busca seguir dominando el fútbol femenino nacional.

¿Cuándo podría redebutar en Colo Colo?

Finalmente, Banini abordó los plazos para volver a las canchas, dejando en claro que necesitará una breve puesta a punto antes de su redebut. “Hemos hablado con el cuerpo técnico y la verdad que yo vengo de toda una temporada en España, después me tomé unos días de vacaciones y uno tiene que hacer una pretemporada”, explicó.

Eso sí, dejó abierta la puerta a un pronto regreso: “Esa va a ser más corta de lo habitual, pero sí me tengo que poner a punto para volver a jugar. Yo espero que sea pronto y espero que el preparador físico me deje para lo antes posible”, cerró.

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Con su fichaje, Colo Colo Femenino no solo suma jerarquía, sino también identidad, de la mano de una jugadora que vuelve a casa con la misión de seguir haciendo historia.