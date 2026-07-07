El exvolante quedó entre la espada y la pared interpelado por un exalbo y un exazul. Finalmente, no le quedó otra que jugársela.

Una conversación distendida terminó encendiendo el debate eterno del fútbol chileno. En el podcast “Esto queda acá”, tres voces ligadas a Colo Colo y. U. de Chile protagonizaron un cruce que rápidamente sacó chispas al poner sobre la mesa una pregunta que nunca pasa de moda: ¿qué camiseta pesa más?

Todo comenzó cuando el exdelantero albo, Manuel Neira, lanzó la interrogante a quemarropa dirigida a Ramón Fernández. La tensión se instaló de inmediato en el estudio, sobre todo por la presencia de Rafael Olarra, identificado históricamente con los Azules.

“¿Qué camiseta según tú pesa más?”, preguntó Neira, generando un incómodo silencio que anticipaba una respuesta que no dejaría a todos contentos.

Ramón Fernández se la juega

Antes de la respuesta final, Olarra advirtió el escenario que se venía: “Dilo, nomás, uno de los dos va a terminar enojado, Manolo o yo”, lanzó entre risas, pero con un dejo de ironía.

Fue entonces cuando Fernández tomó la palabra y, aunque intentó matizar, terminó inclinándose por el Cacique: “No sé si es la pregunta ‘cuál pesa más’, pero me la voy a jugar. La de Colo Colo”, afirmó sin rodeos.

La reacción no se hizo esperar. Neira celebró de inmediato con un efusivo “¡Vamos carajo!”, mientras que Olarra respondió con ironía: “Está bien, era lo políticamente correcto”, dejando en claro su desacuerdo.

Publicidad

Un debate con historia personal

Las palabras de Fernández no son menores, considerando su recorrido en el fútbol chileno. El mediocampista defendió la camiseta de Universidad de Chile entre 2013 y 2015, para luego, tras un paso por O’Higgins, vestir los colores de Colo Colo entre 2016 y 2017.

Esa doble vereda le da un peso especial a su opinión, en un debate que divide generaciones y que sigue tan vigente como siempre.