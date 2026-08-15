La U toma una decisión con los tres jugadores que están a una amarilla de perderse el Superclásico

El entrenador Fernando Gago fue tajante en la U ante la opción de guardar jugadores para cuidarlos de cara al Superclásico.

Universidad de Chile ya tiene la mirada puesta en el Superclásico del próximo domingo ante Colo Colo, pero antes deberá enfrentar este sábado a Deportes Limache. En la previa de este compromiso, Fernando Gago tomó una decisión respecto a los tres jugadores que están al límite de tarjetas amarillas y que podrían perderse el partido más importante del fútbol chileno.

Gabriel Castellón, Javier Altamirano y Marcelo Morales están en riesgo de ser suspendidos ante el Cacique si reciben una nueva amonestación frente a los limachinos. Pese a este escenario, el técnico argentino tomó una tajante decisión: descartó la posibilidad de reservarlos pensando en el Superclásico.

Gabriel Castellón, Marcelo Morales (en la imagen) y Javier Altamirano a una amarilla de perderse el Superclásico (Photosport).

Y es que Gago decidió no cuidar a ninguno de los tres futbolistas y los tendrá completamente considerados para el encuentro ante los limachinos en Quillota. El entrenador azul priorizó el compromiso por la fecha 19 y dejó claro que, para él, no cabe la posibilidad de especular.

“No pienso en el próximo partido, sólo pienso en este, que es el más importante”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.

De esta manera, Castellón, Altamirano y Morales estarán disponibles para enfrentar a Deportes Limache y deberán cuidarse de recibir una nueva tarjeta amarilla que los deje fuera del Superclásico del próximo domingo en el Estadio Nacional.

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La formación azul para enfrentar al Tomate Mecánico será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.