Federico Mateos aseguró que en la Universidad de Chile comprendió que no era Juan Román Riquelme. “Jugaba de enganche y creía que jugar lindo era tirar un caño y que con eso bastaba”, aseguró hace unos días en conversación con DSports.

“Cuando llegué a la U tuve que cambiar la mentalidad y darme cuenta que yo no era Juan Román Riquelme. Fui cambiando mi forma de juego”, añadió en aquella conversación. El histórico azul, Cristián Mora, si bien consideró que la declaración quizás no fue la más apropiada, comprendió al futbolista.

“Es la exigencia del club, todos los jugadores lo tienen claro. A lo mejor la declaración no fue la más afortunada. Hablar de Juan Román Riquelme son palabras mayores, creo que quiso decir otra cosa”, expresó el oriundo de Peñaflor en diálogo con Bolavip Chile.

En ese aspecto destacó el rendimiento del ex Ñublense. “Son jugadores que tienen claro donde están. Ha tenido un nivel muy parejo, no solamente él, por eso la U está donde está”.

Mora aseguró que en los clubes importantes del país hay menor margen y valoró al DT. “En los equipos grandes, la U, Colo Colo y Católica, normalmente no te esperan. Hay que conseguir resultados inmediatos, que es lo que ha hecho (Mauricio) Pellegrino en este caso”.

Cristian Mora respaldó a Federico Mateos en Universidad de Chile (Foto: Photosport)

El exfutbolista aseguró que en el cuadro azul hay una presión diferente. “La U no te espera, a ninguno. Han llegado grandes jugadores que no dieron con el ancho y no duraron una temporada”.

Además destacó el trabajo que se ha hecho y mencionó una falencia a mejorar con una incorporación. “Hoy día la U es un equipo parejo. Se ha afianzado en defensa. En el mediocampo ha tenido unos altos y bajos, porque todavía no encuentra un volante de creación que le de juego a los delanteros. Ahí está el refuerzo”.